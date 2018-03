Die Kostüme sind schon fertig

Anzeige

Barbara Benkeser: Wir sind schon beim Feinschliff, anders ist das eine Woche vor der Vorstellung auch nicht denkbar. Das ganze Wochenende haben wir die Stellproben in der Sporthalle der Hildaschule absolviert und am kommenden Freitag ist dann die Generalprobe im Theater mit allen Kostümen und der richtigen Beleuchtung. Drücken Sie uns die Daumen, dass alles klappt.

Das ist sicherlich ein sehr großer Aufwand, bis so eine große Aufführung steht?

Benkeser: Bei den größeren Tänzerinnen und den Erwachsenen beginnen wir gut anderthalb Jahre vorher mit dem Einstudieren der Tänze. Die Jüngeren fangen erst nach den Sommerferien damit an. Sonst bestünde die Gefahr, dass sie den Spaß an den Übungen verlieren. Und der steht bei uns immer im Vordergrund. Schließlich sind wir ja keine Profis. Unsere Tänzerinnen und Tänzer kommen ein- oder zweimal wöchentlich zu uns, Profis trainieren täglich viele Stunden. Aber trotzdem legen wir viel Wert darauf, dass sauber und gut getanzt wird. Wer klassisch Ballett tanzen will, muss üben, das wird einem nicht geschenkt – und doch ist es nach wie vor für alle ein Hobby und das soll Freude machen, nicht quälen.

Gibt es öfter mal Talente, die in den Profibereich wechseln?

Benkeser: Unter 500 Tänzerinnen ist mal eine, die wir zur Mannheimer Akademie vermitteln können. Da schaue ich genau hin und rede mit dem Mädchen und den Eltern, denn eine Tanzkarriere ist keine leichte Sache. Da muss der Körper mitmachen und es braucht einen unbedingten Willen, um das Pensum zu schaffen. Aber es muss ja nicht zwingend die klassische Ballettkarriere sein. Für eigentlich alle Formen des Tanzes ist das klassische Ballett die Grundlage, vor allem weil man hier Disziplin und Konzentration lernt.

Im Rokokotheater gibt es ja nächstes Wochenende auch nicht nur klassisches Ballett zu sehen, oder?

Benkeser: Das Programm besteht aus Klassik, Jazzdance und Folklore. Alle drei Bereiche werden bei uns unterrichtet. Ich erhalte da von Lidija Tippmann (Kinder, klassisch und Folklore) und Iris Gorenflo (Jazzdance) tolle Unterstützung. Mit ihnen zusammen ist auch unser neues Programm entstanden, das wir jetzt aufführen.

Wie ist das Programm denn aufgebaut?

Benkeser: Im ersten Teil vor der Pause sehen wir die „Wunderbare Welt der Kinder“. Wir ergründen mit traumhaften Kostümen die Gedanken und Fantasien der Kinder. Die Natur, die Tierwelt, das Thema Zirkus – es wird bunt, spielerisch und fröhlich – was unsere jungen Elevinnen da bieten. Im zweiten Teil können die Besucher dann nachvollziehen, was aus unserer Ausbildung werden kann. Es gibt sehr schöne Nummern aus dem klassischen und folkloristischen Bereich und heiße Rhythmen beim Jazzdance. Übrigens reicht die Altersspanne der auftretenden Tänzerinnen und Tänzer von sechs bis 60 Jahren.

Da braucht es sicherlich ein großes Helferteam, um so eine Aufführung auf die Beine zu stellen?

Benkeser: Ja, unbedingt! Es gibt viele neue Kostüme, die ich teils gekauft habe, die aber oft von meinen Näherinnen Nina Päärmann und Gisela Wörn geändert oder mit weiteren Applikationen versehen werden, dann muss der Kopfputz gestaltet werden und vieles mehr. Das stellt übrigens alles unsere Ballettschule zur Verfügung. Ich will nicht, dass ein Kind nicht in mehrere Rollen schlüpfen kann, nur weil es sich die Eltern nicht leisten können oder wollen, die entsprechenden Kostüme zu kaufen. Bei mir sollen alle mit dabei sein können. Viel Zeit in Anspruch genommen haben auch die Musikauswahl und die professionelle Vertonung. Die macht erstmals Martin Orth mit seinem Studio MO Audio. Katja Bauroth, die Redaktionsleiterin Ihrer Zeitung, hat uns bekannt gemacht. Ich bin sehr glücklich, dass er auch an den beiden Tagen am Mischpult sitzt. Zudem wollen die 250 Leute hinter der Bühne betreut und verpflegt werden. Und wir haben professionelle Bilder durch die Fotografen Kerstin Meinhardt-Philipp und Julius Falkenried machen lassen. Aus mehr als 1000 Bildern haben wir letztlich 36 ausgewählt. Das war echt schwierig.

Info: Mehr Fotos gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.02.2018

Zum Thema Schwetzingen: Tänzerinnen von der Schwetzinger Ballettschule