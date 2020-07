Die Lauftreffs sind wieder unterwegs

„Endlich!“ Die Läufergemeinschaft freut sich: „Wir dürfen wieder mit mehreren Freunden zusammen durch den Wald laufen.“ Bis zu zehn Sportler können in einer Trainingsgruppe gemeinsam einen Waldlauf absolvieren. Als diese Lockerung der Corona-Einschränkungen bekannt wurde, starteten auch die Lauftreffs rund um Schwetzingen wieder mit dem Training.

Der größte Lauftreff im Umkreis, der „Hasenpfad“, traf sich gleich am Montag wieder in der Sternallee. 21 Laufwillige kamen zum Parkplatz, daher wurde in mehreren Kleingruppen gelaufen. Der Name kommt übrigens daher, dass man sich im Winter in Plankstadt am Hasenpfad trifft.

Die 75-jährige Plankstadterin Margareta Liebert hatte vor zehn Jahren den Lauftreff gegründet. Inzwischen hat die Motivationskünstlerin eine große Fangemeinde. Lieberts Ziel ist es, den Sportlern das „freudbetonte Laufen“ zu vermitteln – und das macht sie auf eine ganz charmante Weise. Als Corona das gemeinsame Laufen verbot, animierte Liebert ihre Teilnehmer dazu, weiter zu trainieren und ihr die gelaufenen Kilometer zu mailen, die dann in einer ordentlich geführten Tabelle gewürdigt wurden. Manche schickten nicht nur die Ergebnisse, sondern auch Fotos. In den Corona-Wochen haben die Hasenpfadler über 3300 Kilometer geschafft.

Auch die anderen Lauftreffs (alle kostenlos und vereinsunabhängig) sind wieder aktiv. Am Montag (18.30 Uhr) laufen Fortgeschrittene acht bis zehn Kilometer (Tempo 6 bis 6:30 Minuten/Kilometer). Infos erteilt Kerstin Leibert, Telefon 0163/1 6 47 465, kerstin.leibert@googlemail.com. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Grillhütte beim TV Sportplatz. Dort startet auch der „Hasenpfad“ montags um 19 Uhr. Unter der Leitung von Margareta Liebert, Telefon 06202/60 51 49, malipla@gmx.de, gibt es verschiedene Gruppen: neun bis elf Kilometer (5:45 bis 6:30 min/km), acht bis zehn Kilometer (6:30 bis 7 min/km) und fünf bis sieben Kilometer (7 bis 8 min/km).

Gezieltes Intervalltraining

Eine Mittwochsgruppe läuft ab 17.30 Uhr am Spielplatz hinter dem Schlossgarten (Maschinenweg) (8 Kilometer in 6:50 bis 7 min/km). Infos erteilt Ulrike Schlager, ulrikeschlager@gmx.de). Ein Intervalltraining der wettkampforientierten Laufgruppe startet dienstags um 18.30 Uhr. Vom Treffpunkt an der Schwetzinger Grillhütte wird ins Stadion gelaufen. Dort absolvieren die Sportler verschiedener Leistungsniveaus mehrere Intervalle zwischen 400 und 2000 Metern. Birgit Schillinger, birgit.schillinger@googlemail.com, gibt hierzu Auskunft. bs

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.07.2020