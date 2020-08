Die Liebe in der Musik

Musikalische Klänge am festlichen Ort: Zum Themenjahr „Unendlich schön. Monumente für die Ewigkeit“ laden die Staatlichen Schlösser und Gärten zusammen mit dem Deutsch-Französischen Kulturkreis am Sonntag, 16. August, um 11 Uhr zu „Les chemins de l’amour“ ein. Die Mezzosopranistin Eva Wenniges und die Harfenistin Emilie Jaulmes lassen europäische Kompositionen des 19. und 20. Jahrhunderts erklingen. Das Konzert findet im Südlichen Zirkelbau statt, die Teilnahme ist frei, lediglich der Garteneintritt fällt an. Eine Anmeldung ist aber wegen Corona unbedingt erforderlich.

Eva Wenniges und Emilie Jaulmes begeben sich auf die Suche nach europäischen Kompositionen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die sich der Liebe in all ihren Schattierungen widmen. Sie stellen Evergreens dieser Musikliteratur vor und erinnern an den Romantiker Robert Schumann, den Spätromantiker Richard Strauss, aber auch den Belgier Dieudonné-Felix Godefroid. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf spanischer Musik. Manuel da Falla, Enrique Granados und Isaac Albeniz bildeten jene Komponistenschule, der die Betonung spanischer Folkloreelemente wichtig war. Der französische Komponist George Bizet setzte mit der berühmten „Habanera“ Maßstäbe für die Spanienbegeisterung seiner Zeit. Abgerundet wird das Liebes-Bouquet von Francis Poulenc und Eva dell’Acqua, die mit „Villanelle“ ein Bravourstück für Koloratursopran schuf.

Mezzosopranistin Eva Wenniges widmet sich vor allem dem Konzertfach. Mit der deutsch-französischen Solo-Harfenistin der Stuttgarter Philharmoniker, Emilie Jaulmes, bildet sie das Duo „Les Perles“.

Spaziergang im Garten

Nach dem Konzert lädt der kurfürstliche Garten zum Spaziergang ein. Er ist ein Gesamtkunstwerk von europäischem Rang, das sich im Lauf der Jahreszeiten stetig wandelt und immer seine Schönheit behält. Tempel und Statuen sind voller mythologischer Anspielungen. Besonders die Ruinen thematisieren die Vergänglichkeit alles Irdischen. Eindrucksvoll erhebt sich etwa der Tempel des Merkur. Sandsteinblöcke liegen im Gelände verstreut, ein Hinweis auf das vermeintliche Alter des Bauwerks und eine Erinnerung an das untergegangene Römische Reich.

Tatsächlich aber ist der Merkurtempel eine künstlich geschaffene Ruine, neu errichtet zum Schmuck der kurfürstlichen Sommerresidenz. Fantasievolle Nachbauten antiker Bauwerke und kunstvoll gestaltete Ruinen dienten alle dem gleichen Zweck: Sie waren greifbare Zeugnisse für den Ewigkeitsanspruch des Bauherrn. Den Gegensatz zu den Mahnmalen der Vergänglichkeit bilden die unsterblichen Götter und Helden der antiken Mythologie. In ewiger Jugend und Schönheit bevölkern die Statuen den Garten. zg

