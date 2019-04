Die lokalen Nachrichten gibt’s eben nur hier

Nur wenige Jugendliche lesen regelmäßig eine Tageszeitung, viele finden auch im Elternhaus keine Zeitung mehr vor. Dass jetzt die Arbeiterwohlfahrt als Lesepatin ein Abonnement der Schwetzinger Zeitung den Schülern in der Lese-Ecke der Schülerbücherei zur Verfügung stellt, finden aber alle gut, schreibt Deutschlehrerin Hanna Schwichtenberg vom Hebel-Gymnasium.

Gerne nutzen die Schüler der 9 b auch die Gelegenheit, dass Andreas Lin, stellvertretender Redaktionsleiter der Schwetzinger Zeitung, auf Einladung in die Klasse kommt. Der erfahrene Journalist arbeitet seit 32 Jahren bei der Lokalzeitung und gibt im Gespräch mit den Jugendlichen bereichernde Einblicke in seinen Berufsalltag.

Andreas Lin berichtet von seinem intensiven und oft langen Arbeitsalltag, so zum Beispiel beim Spargellauf, ebenso von spannenden Momenten, wenn Prominente in Schwetzingen zu Gast sind. Hier verweist er auf den Fall des Moderators Jörg Kachelmann, der bundesweite Beachtung fand und hohe Wellen schlug. Als Journalist erlebt man auch brisante und schwierige Fälle. Der Amokalarm an einer Schwetzinger Schule war eine solche brenzlige Situation, in der es wichtig war, Ruhe zu bewahren und mit Fingerspitzengefühl zu berichten. Andererseits ist das Informationsbedürfnis der Menschen in solchen Lagen besonders groß. Lin erinnert sich an Zehntausende Zugriffe in wenigen Stunden auf der Facebook-Seite der Schwetzinger Zeitung. Als Journalist, der mit großem Engagement seinen Job ausübt, ist ihm das Berufsethos sehr wichtig, allem voran die Wahrheitspflicht eines Reporters.

Auf die Frage, ob Journalismus sein Traumberuf gewesen sei, antwortet Lin spontan mit einem eindeutigen Ja. Sein Beruf sei oft spannend und voller Überraschungen, man könne nie am Morgen wissen, was nicht noch alles passiere an diesem Tag. Als festangestellter leitender Mitarbeiter habe er eine stabile finanzielle Basis und die Möglichkeit, in der Redaktion die Zeitung entscheidend mitzugestalten. Natürlich mache nicht alles nur Spaß, es sei oft zu viel Organisatorisches zu erledigen, am Newsdesk und den Computern. Schön sei jedoch die Begegnung mit vielen unterschiedlichen Menschen.

Leben Journalisten gefährlich?

Am liebsten schreibe er über Sport und über Reisen, aber auch die Schulbesuche machen ihm Freude, da er da direkt die Anliegen der jungen Generation zu hören bekomme. Schwierig sei es, über Themen zu schreiben, die die eigene Person selbst sehr emotional berühren, so als ein guter Bekannter trotz einer umfänglichen von der Presse unterstützten Typisierungsaktion den Kampf gegen seine Leukämieerkrankung verloren habe.

Leben Journalisten gefährlich? Auf diese Schülerfrage räumt Lin ein, dass weltweit der Beruf des Journalisten gefährlicher geworden sei, wie man an der Türkei gut sehen könne. Im lokalen Bereich gehe es aber meist ruhig zu. Er erinnere sich an lediglich zwei Situationen, in denen er mit Drohungen konfrontiert worden sei. Manchmal müsse man auch mutig sein, eine Zeitung habe auch die Aufgabe, Kritik und Kontrolle auszuüben. Auch Personen wie Kommunalpolitiker oder Schulleiter dürften da nicht ausgenommen werden. Wichtig sei aber, dass die Kritik sachbezogen bleibe und nicht gegen Personen ziele. Die Zeitung wolle zum Nachdenken anregen und Diskussionen anstoßen.

Haben Zeitungen im digitalen Zeitalter überhaupt noch eine Zukunft? Immer wieder klingt diese Frage an. Die Zahl der Abonnenten sinke, räumt Lin ein, aber Zeitungen seien notwendig, da das Informationsbedürfnis immer da sei und die Menschen auch das Recht auf differenzierte Information beanspruchen dürften. Genau deshalb hat die Schwetzinger Zeitung seit einigen Jahren ihre digitale Ausgabe verstärkt, bietet darüber zusätzlich Inhalte an, zum Beispiel Videos und Fotostrecken. Dazu gibt es seit einer Woche eine digitale Vorabendausgabe, die um 21 Uhr auf den Tablets und Smartphones zu lesen ist. Und er gab noch einen Denkanstoß: Wo, wenn nicht in der lokalen Heimatzeitung vor Ort, gibt es die Nachrichten, die vor der eigenen Haustür passieren – und das von Profis gut recherchiert?

„Ich denke schon, dass Zeitungen eine Zukunft haben“, pflichtet Drago ihm bei, „ob online oder als Printversion, das ist eigentlich egal.“

„Ich fand es schön, das Ali uns anhand zahlreicher Beispiele aus seinem Journalistenalltag einen Blick hinter die Kulissen des Zeitungsmachens gegeben hat“, zieht Julia ein positives Fazit. zg

