Die Metal-Rocker sind zurück

Anfang Februar erschien mit „Resist“ das bereits für Mitte Dezember angekündigte und lange erwartete neue Album der Symphonic-Metal-Rocker „Within Temptation“. Einer der erfolgreichsten niederländischen Bands, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf ihrer Resist Open Air Tour kommen sie am Samstag, 3. August, um 19.30 Uhr nach Schwetzingen in den Schlossgarten.

Nach „Hydra“, dem letzten Album von „Within Temptation“ von Anfang 2014, nahm sich Sängerin und Songwriterin Sharon den Adel eine Auszeit von ihrer Band. Sie verbrachte zwei Jahre mit ihrer Familie und konzipierte in dieser Zeit ihre Solo-Karriere. Durch diese Arbeit bekam den Adel auch wieder Lust neue Songs für „Within Temptation“ zu schreiben. Die alte Inspiration war zurück und so entstand „Resist“. Das neue Album kann locker mit dem bisherigen Höhepunkt „Hydra“ konkurrieren und die Niederländer zeigen sich auf dem Höhepunkt ihres Schaffens.

Seit 15 Jahren im Musikgeschäft

Und nach einer Europatour im Spätjahr 2018 kommt die Band um Sängerin den Adel und Gitarrist Robert Westerholt im Sommer zu zwei Open Air-Konzerten nach Deutschland – eines davon in Schwetzingen.

Drei Millionen CD- und DVD-Verkäufe, 500 000 Tour-Zuschauer weltweit, Releases in 48 Ländern, 30 Gold und Platin Auszeichnungen, zwei World Music Awards, vier Export Awards für die Niederlande, zwei MTV European Music Awards. Die Liste an Preisen und Auszeichnungen für die Holländer „Within Temptation“ ist lang. Seit mehr als 15 Jahren sind sie mittlerweile im Musikbusiness unterwegs und sorgten mit etlichen Alben für Furore. Nicht umsonst seien sie weltweit die erfolgreichste holländische Band. Hollands musikalischer Exportschlager hat wieder Dampf im Kessel und arbeitet mit neuer Lust an großer Musik. „Within Temptation“, zig-mal mit Gold und Platin ausgezeichnet und die Symphonic-Metal-Gruppe schlechthin, sind nach langer Pause endlich und heiß erwartet wieder da.

Gemeinsam mit Veranstalter Provinztour verlost diese Zeitung 3 x 2 Freikarten für das Konzert (Kinder unter sechs Jahren dürfen aus Sicherheitsgründen nicht auf das Open-Air-Gelände). Schreiben Sie bis Dienstag, 16. Juli, 12 Uhr, eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Within Temptation. Die Gewinner werden ausgelost und benachrichtigt. zg

