Die Mühe lohnt sich

Ja, endlich! Viele Menschen aus Schwetzingen und der Region werden mir zustimmen. Lange hat man darauf gehofft – und jetzt ist es tatsächlich Wirklichkeit: Der Weihnachtsmarkt ist diesmal an allen vier Adventswochenenden geöffnet. Also auch an jenen Tagen, wo es so richtig besinnlich und gemütlich wird – die „Auf-den-letzten-Drücker-Käufer“ mal ausgenommen.

Dieses Jahr wird niemand mehr ein paar Tage vor dem Heiligen Abend verwirrt über den Schlossplatz gehen, auf der Suche nach den Kulinarik- und Kunsthandwerksständen. Denn die sind dann noch in voller Pracht geöffnet – und werden hoffentlich so gut besucht sein, wie nie zuvor.

Diese Mühen kosten nämlich nicht nur Geld, sondern auch Arbeit. Damit viele Menschen die Vorweihnachtszeit genießen können, müssen andere arbeiten. So beispielsweise der Bauhof, der die Buden dann erst kurz vor Weihnachten abbauen kann. Ich zähle auf die Region. Diese Mühe wird sich sicher bezahlt machen – für die Händler genauso wie für die Bürger.

