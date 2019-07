Die Nacht der drei Tenöre kommt ins Rokokotheater

Das Schwetzinger Rokokotheater präsentiert das Klassik-Highlight zum Jahresstart. Am Mittwoch, 8. Januar, um 20 Uhr, ist hier die Nacht der drei Tenöre zu erleben. Fast überirdisch und himmlisch gut – so werden die drei Tenöre oft bezeichnet. Geht es nach dem Wunsch des Publikums, dürften die Starsänger tatsächlich noch weiter in die Nacht singen, denn der Applaus und die Zugabe-Rufe enden bei diesen Konzerten fast nie. So heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters DeMi Promotion aus Hirschberg.

Drei hochklassige Opernsänger bieten live von einem Streichensemble begleitet ein Konzert der besonderen Art. Die musikalische Reise führt die Besucher ins Mutterland großer Opernkomponisten, nach Bella Italia. In einem zweistündigen Aufgalopp bekannter Arien servieren Georgios Filadelfefs, Boris Taskov und Georgi Dinev – ein Grieche und zwei Bulgaren – sowie ein vierköpfiges Kammerorchester eine Hommage an bedeutende musikalische Meisterwerke.

Temperamentvolle Leidenschaft und überschwängliche Freude sind die Charakteristika der italienischen Lebensart, die Komponisten wie Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Ernesto De Curtis und Giacomo Puccini musikalisch zum Ausdruck brachten. Die drei Tenöre interpretieren deren Werke stimmlich erst- und hochklassig. Zum Dahinschmelzen sind die Momente, wenn die Tenöre zusammen die Canzone „Passione“ von Tagliaferri singen und stimmungsvoll jene Passagen bei Arien wie „La donna e mobile“.

Lassen sie sich dieses Ereignis nicht entgehen und seien Sie Gast wenn am 8. Januar 2020 das Schwetzinger Rokokotheater seine Türen für einen außergewöhnlichen Konzertabend öffnet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.07.2019