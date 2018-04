Die netten jungen Männer

Anzeige

Wenn es der Zufall will, können ungewöhnliche Freundschaften und Geschäftsideen entstehen. So lernte die rheinhessische Winzerin Juliane Eller den Moderator Joko Winterscheidt kennen, leerte mit ihm das eine oder andere Gläschen und der sagte ihr, dass sein Freund Matthias auch gerne Wein trinke und sie ihn doch einfach anrufen solle, wenn sie mal in Berlin sei. Gemeint war damit der bekannte Schauspieler und Regisseur Matthias Schweighöfer. Als der sich bereitwillig mit ihr traf und man gleich super klar kam, besuchten die zwei Juliane im Dörfchen Alsheim – und daraus entstand ein Wein mit dem Namen „III Freunde“.

Unter 10 Euro wurde er online ein Renner, plötzlich tauchten junge Leute in der Probierstube auf dem Hof auf und die beiden Promis sind dabei, wenn es auf der „Pro Wein“ in Düsseldorf um die Vermarktung geht. Klar, dass sie auch beim Probieren und beim Etikettieren eine wichtige Rolle spielen. Dann reisen die zwei ins 1000-Einwohner-Dorf und wohnen in der Pension einer 93-jährigen Nachbarin: Die kann mit den Namen gar nichts anfangen und redet immer „von den beiden netten jungen Männern“. Die genießen es, ganz normale Jungs, eben drei Freunde zu sein.

Jetzt hat Juliane Eller den neuen Spargelwein kreiert, einen trockenen Silvaner mit schönem Schmelz und am Wochenende kommt sie nach Schwetzingen. Ole Tischmacher und Hans-Jürgen Lakomy haben 1200 Flaschen geordert – vielleicht bleibt ja zumindest eine übrig – für ihre Promi-Freunde Joko und Matze.