„Die perfekte Bühne für mein Programm“

Purple Schulz hat gute Erinnerungen an die Wollfabrik. 2018 war er zum ersten Mal da. Am Freitag, 18. Oktober (20 Uhr) kommt der Sänger und Songschreiber, der den 1980er Jahren mit Titeln wie „Sehnsucht“, „Verliebte Jungs“ und „Kleine Seen“ bekannt wurde, erneut nach Schwetzingen. Im Interview erzählt er unserer Zeitung unter anderem, was die Zuschauer dann erwartet.

Sie sind zum

...