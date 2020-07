Die Plastikpistolen stammen aus einem Ein-Euro-Markt

Schwetzingen/Brühl.Der Prozess gegen die beiden 18-jährigen Mannheimer, die am 18. Januar und 14. Februar die OMV-Tankstellen in Schwetzingen und Brühl überfallen haben sollen, wurde am Mittwoch vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Mannheim mit der Anhörung von Kriminalbeamten fortgesetzt.

Eine 31-jährige Kommissarin schilderte den Einsatz in Schwetzingen. Kriminaltechniker hatten in unmittelbarer

...