Die Putzfraa sagt uns leise servus

Wie kam es eigentlich zur Kultfigur der SCG-Prunksitzungen, zur „Putzfraa vum Rothaus“?

Marianne Grönert: Anfangs hatte ich ja die männerfeindliche Frau gegeben. Aber eines Tages lag ich auf meinem Bett und da bin ich in Gedanken durch die Stadt gelaufen und habe mich über viele Ecken und Sachen aufgeregt, die ich in den letzten Wochen gesehen hatte. Und da wir ja ein Gebäudereinigungsunternehmen haben, lag die Idee nah. Ich bin dann zum SCG-Präsidenten Hans-Joachim Förster gegangen und hab’ ihm die „Putzfraa vum Rothaus“ vorgeschlagen. Er war sofort begeistert. Jetzt hab’ ich das 26 Jahre lang gemacht, da muss auch mal Schluss sein. Jetzt sollen mal die Jüngeren ran. Das Publikum bei der Prunksitzung hat sich ja auch verändert. Und dieses Jahr habe ich zum ersten Mal nach so vielen Jahren, die Chance, mit meinem Mann zusammen über Fasnacht ein paar Tage in Urlaub zu gehen. Nächstes Jahr bin ich dann wieder dabei – aber nur am Gästetisch.

Woher haben Sie Ihre Informationen bezogen und warum hören Sie gerade jetzt auf?

Grönert: Die meisten Sachen habe ich aus der intensiven Lektüre der Schwetzinger Zeitung. Das ganze Jahr über habe ich entsprechende Geschichten ausgeschnitten. Da hab’ ich dann noch den einen oder anderen Hintergrund erfragt und im Januar habe ich meine Büttenrede geschrieben. Dazu habe ich schon so fünf oder sechs Wochen gebraucht und immer wieder dran gefeilt. In unserer Kellerbar habe ich dann drei Wochen lang geübt. Ich wollte eben immer meine Bütt auswendig vortragen, damit ich die Reaktionen aus dem Publikum sehe. Nur ablesen, das war nicht meine Sache.

Wurde Ihnen die Kritik eigentlich manchmal übel genommen?

Grönert: Ich habe ja immer im Scherz allen Oberbürgermeistern gesagt, dass ich schon sämtliche Vorgänger überlebt habe. Aber ich muss wirklich sagen, dass mir nie ein Politiker meine Bütt krumm genommen hat. Aber ich habe auch immer darauf geachtet, dass ich nicht unter die Gürtellinie gehe und mir war es wichtig, dass alle Parteien gleichmäßig viel Kritik abbekommen. jüg

