Die Realität ist kurz vergessen

Schwetzingen/Ketsch.Die Soli-AG des Hebel-Gymnasiums unternahmen mit Kindern aus Flüchtlingsfamilien einen Ausflug ins Technik- Museum Speyer.

Bei dieser Fahrt ging es für sie ganz nach oben: Mit „Apollo 11“ flogen sie zum Mond, heraus aus einer Welt, in der es Orte gibt, die die Flüchtlinge verlassen mussten. So konnte der Ausflug der Kinder aus Flüchtlingsfamilien ins Technik-Museum Speyer auch zu einem gedanklichen Ausflug werden, zu einem realen Traum: Das Imax-Kino des Museums zeigte in atemberaubenden Bildern den Flug der US-Astronauten zum Mond. Vorher gab es Kuchen, den die Jugendlichen der Soli-AG gebacken hatten. Nach dem Film über den Mondflug fühlten sich die Kinder im Museum „gelandet“. Dort konnten sie unter anderem das im Vergleich zu den Flugzeugen ringsherum riesengroß erscheinende russische Space-Shuttle „Buran“ bestaunen.

Unterstützung durch Rotary-Club

Dank einer Spende des Rotary-Clubs Schwetzingen Kurpfalz konnte die Soli-AG des Hebel-Gymnasiums unter der Leitung von Henning Hupe einen Reisebus chartern und den Kindern einen besonderen Nachmittag bieten. 25 Mädchen und Jungen im Alter von zwei bis 13 Jahren – die Jüngsten waren in Begleitung ihrer Mütter dabei – sind zusammen mit 13 Schülern der Soli-AG im Alter zwischen 15 und 17 Jahren durch das beeindruckende Museum gefahren. Die Kinder stammten aus Flüchtlingsfamilien aus dem internationalen Frauencafé der Flüchtlingshilfe in Ketsch unter der Leitung von Anne Ashour-Leidinger, der Integrationsbeauftragten der Enderlegemeinde. Die Familien stammen aus Syrien, Irak, Afghanistan und Türkei. Die Jugendlichen der Soli-AG waren glücklich, dass sie mit dem Ausflug den Kindern eine so sichtbare Freude bereiten konnten. zg

