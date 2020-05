Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein – ab auf den Spielplatz! Seit Mittwoch ist das wieder möglich. Etliche Familien nutzten die Möglichkeiten und besuchten beispielsweise das „Alla hopp“-Areal in der Sternallee. Großer Andrang herrschte in den Nachmittagsstunden nicht, auch hielten sich die Besucher an die Abstand- und Hygieneregelungen – und die Kleinen jauchzten auf den Schaukeln. sw

