Er steht mit seiner Freddy-Wonder-Combo seit 30 Jahren für gute Laune. Dass Freddy Wonder (Foto) noch ganz anders kann, beweist er demnächst mit Philharmonic Wonder im Rokokotheater des Schlosses. Beim „Talk im Hirsch“ am morgigen Mittwoch, 20 Uhr, erzählt er über das Projekt und sein Leben mit der Rockmusik. Außerdem mit dabei: Radsportlegende Günter Haritz, der Kinderherzchirurg Tsvetomir Loukanov und der Hochschul-Dekan und Jazzer Hans Rück. / rk

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.02.2018