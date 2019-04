Die Stadt des Weißen Goldes

Parallel zur prominenten Festspielzeit ist Pe-Lin Neven Du Mont mit einer Ausstellung im Palais Hirsch zu Gast. Unter dem Titel „Jingdezen – Stadt des Porzellans“ zeigt sie sogenannte humanistische Dokumentarfotografien, womit sie sich ideell auf die sieben „Magnum Fotografen“ um Henri Cartier-Bresson bezieht.

Verantwortungsgefühl gegenüber der Umwelt und den Mitmenschen, fotografische Darlegung sozialer und gesellschaftlicher Themen für ein kritisches Publikum, sowie ein erzieherischer Impetus sind die Schlagworte, die jenen Foto-Humanismus generieren. Neven Du Mont wendet diese Kriterien zur Darlegung von unbekannten Lebenswirklichkeiten anhand von Alltagsgeschichten an, in denen sich der Betrachter wiederfindet oder von denen er sich unterscheidet. Auf diese Alltagsgeschichten stößt sie in der Regel auf ihren ausgedehnten Reisen nach Asien. Besonders reizvoll ist, dass die gebürtige Heidelbergerin die innere Denkweise ihrer taiwanesisch-mongolischen Herkunft mit ihrem äußeren, europäischen Blickwinkel verbindet. Das Ansinnen von Neven Du Mont ist, China und dessen Bevölkerung zwischen Tradition und Moderne, vor dem Hintergrund konfuzianischer Ideale und der aufgeklärten Sichtweise im Sinne Kants, widerzuspiegeln.

Sie arbeitet in Serien

Die studierte Fotoingenieurin arbeitet in der Regel in Serien. In Schwetzingen präsentiert sie Arbeiten der Serien „Jinghdezen“ (2017) und „Working Space“ (2018). Die heutige Millionenstadt Jinghdezen (Provinz Jiangxi) gilt als die Hauptstadt des Porzellans. Von hier stammen die ältesten Porzellanfunde, hier wurde unter der Song-Dynastie 1004 die imperiale Porzellanmanufaktur gegründet.

Während mehrwöchiger Aufenthalte besuchte sie Porzellan-Manufakturen unterschiedlicher Art: von der staatlichen Manufaktur, die unter anderem lebensgroße Porzellanfiguren von Mao Tse Tung herstellt, über kleine Privatateliers bis hin zu historischen Ausschusshalden oder stillgelegten Werkstätten. zg

