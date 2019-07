Die Stärke des Einzelnen

Ramona ist der Boss in der Klasse und sie gibt den Ton an. Als dann eine neue Mitschülerin kommt, gibt es Probleme. Im neuen Theaterstück „Born this way“ der evangelischen Jugend geht es um Gruppenzwang und die Stärke jedes Einzelnen. Das Stück wurde von den Jugendlichen selbst geschrieben. Und nun ist Premiere: Der Theatergottesdienst wird am Freitag, 19. Juli, um 18 Uhr im Lutherhaus in Schwetzingen aufgeführt und von Pfarrer Mathis Goseberg und den Jugendlichen gemeinsam gestaltet. Alle Besucher sind anschließend zu einem kleinen Umtrunk und Häppchen eingeladen. / zg

