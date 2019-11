Die Taten sind unvergessen

Der Arbeitskreis Freundliches Schwetzingen – Verein für regionale Zeitgeschichte (AFS), Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Rhein-Neckar und GEW Rhein-Neckar bieten am Samstag, 9. November, 14.30 Uhr, einen geschichtlichen Spaziergang an. Frank-Uwe Betz führt die Gäste dabei auf die Spuren jüdischen Lebens in Schwetzingen und zeigt die Naziverfolgung vor Ort auf. Treffpunkt ist vor dem Schlosseingang auf dem Schlossplatz. Der Eintritt ist frei.

Der geschichtliche Spaziergang führt zu einstigen Orten jüdischen Lebens, an denen die Nazis die Juden unter anderem in der „Kristallnacht“ angriffen. Ferner werden Wohnorte politisch Verfolgter vorgesellt. Dazu gehört zum Beispiel das Haus am Schlossplatz 3, in dem sich heute das Kaffeehaus befindet. Dieses hatte einst der jüdische Kaufmann Isaak Lorch erbauen lassen. Es war eines der Häuser, die in Schwetzingen in der so genannten „Kristallnacht“ überfallen wurden. 1939 wurde darin die Geschäftsstelle der örtlichen NSDAP eingerichtet. Beim geschichtlichen Spaziergang werden auch andere Gebäude gezeigt, die und deren Bewohner ebenso bei den verbrecherischen antijüdischen Ausschreitungen der Nazis im November 1938 „vor Ort“ überfallen wurden.

Zwangsarbeiter wurden eingesetzt

So kam es auch zu Zerstörungen, Übergriffen und Plünderungen etwa gegen die Blochs, Metzgers, Springers und Wallersteins. Das nazistische Vorgehen gegen Juden hatte auch hier bereits 1933 begonnen, konkret etwa gegen die Eigner der „Schwetzinger Zeitung“, die Mochs.

Schon seit Ende des 17. Jahrhunderts hatten am Ort Juden gelebt. Gezeigt werden das einstige Gemeindehaus, Häuser mit Betsälen der Gemeinde und „jüdische“ Geschäfte wie die Betriebe Moch, Stein und Wronker. Aber der historische Spaziergang führt auch zu Wohnungen von politischen Gegnern der Nazis wie den Verfolgten Fritz Schweiger, Marie Schäfer und Rudolf Huber.

Schließlich werden einige Stellen gezeigt, an denen sich Lager für Zwangsarbeiter befanden. Allein aus dem Jahr 1944 ist bekannt, dass hier mindestens 2500 ausländische Frauen und Männer „eingesetzt“ beziehungsweise untergebracht wurden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 07.11.2019