Die Taufe im Seepferdchengarten feiern

Die Taufe wird in den Sommermonaten in Baden zunehmend auch im Freien gefeiert, zum Beispiel in Gärten oder an Seen. „Viele Menschen schätzen diese offene Form des Gottesdienstes, die ganz auf den Anlass zugeschnitten ist“, sagte Oberkirchenrat Matthias Kreplin aus Karlsruhe. Familien würden es genießen, mit Freunden und Familie ein Tauffest feiern zu können, ohne selbst ein Fest ausrichten zu müssen, heißt es in einer Mitteilung der evangelischen Landeskirche.

Auch im Schlossgarten feiert die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 21. Juli, um 15 Uhr die Taufe im Seepferdchengarten. „Dieser Ort bietet sich einfach an, da dort auch ein Brunnen ist. Wir haben also direkt das Symbol des Wassers bei uns“, erklärte Pfarrer Steffen Groß auf Nachfrage unserer Zeitung. Außerdem sei dort ein natürliches Amphitheater, wo Familien während der Taufe trotzdem ganz für sich sind. Zusammen mit Pfarrer Mathis Goseberg, dem Posaunenchor Schwetzingen/Oftersheim und mit Unterstützung aus dem Kindergarten – Leiterin des Melanchthonkindergartens Bianca Ehlert und die Kita-Koordinatorin Birgit Brombacher – wird Pfarrer Steffen Groß dieses Tauffest gestalten. Das Altartuch wurde beispielsweise im Kindergarten entworfen.

Wie einst Jesus

„Der tiefere Sinn ist natürlich auch, dass Jesus selbst am Jordan getauft wurde – und nicht in irgendeiner Kirche. Außerdem ist die Schwelle für Familien, die nicht so viel mit der Kirche zu tun haben, niedriger, wenn wir die Taufe in der freien Natur feiern“, sagte Groß. Dort müsse auch niemand Angst haben, irgendwas falsch zu machen, und „es ist einfach richtig schön“. Schon vor zwei Jahren habe die evangelische Kirchengemeinde die Taufe dort gefeiert. Und die Rückmeldungen seien positiv gewesen. „Es ist einfach eine tolle Atmosphäre und was mich besonders freut – am Sonntag sind wir dann zehn Menschen mehr.“ Pfarrer Groß wolle zudem nicht warten, bis die Menschen zu ihnen kommen, „wir wollen dort sein, wo die Menschen sind. Und welcher Ort wäre dazu in Schwetzingen besser geeignet als der Schlossgarten?“ Denn – auch Besucher sind eingeladen.

Die badische Landeskirche unterstützt Gemeinden und Kirchenbezirke, solche Tauffeste anzubieten, zu denen sich auch Menschen von weither anmelden, erklärt Kreplin. „Gerade dort, wo viele Kinder und Erwachsene getauft werden, gibt es oft eine Taufvorbereitung, die ein tieferes Erleben ermöglicht“, sagte der Oberkirchenrat. nina

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.07.2019