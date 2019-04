Die treibende Kraft am Pult

Wäre Dr. Richard Treiber mit seiner Familie nicht Mitte der 1960er Jahre von Konstanz in die Kurpfalz heimgekehrt, dann wäre in Schwetzingen wohl nie eine Mozartgesellschaft gegründet worden. Sie war seine Idee, er war ihre treibende Kraft und sie eröffnete ihm bis ins hohe Alter von 88 Jahren die Möglichkeit, in der Heimat seiner Leidenschaft, dem Dirigieren, nachzugehen. Wenn jetzt Jubiläum gefeiert wird, dann wird man auch an Generalmusikdirektor Treiber denken – daran, wie er den Taktstock führte, an seine Künstlerkontakte, seine Gänge mit Rauhaardackel „Quecky“ durch die Stadt und an lange Abende voll Witz und Anekdoten im Mozart-Zimmer.

Dem 1911 in Heidelberg Geborenen wurde die Musik in die Wiege gelegt. Sein Vater Ludwig war schon Dirigent. Richard machte in Schwetzingen Abitur, studierte Klavier, Violine und Dirigieren. Die Musikwissenschaften schloss er 1938 in Heidelberg mit der Promotion ab. Als Kapellmeister ging er nach Greifswald und Brünn, 1940 nach Wien.

1945 war er Mitbegründer der Gesellschaft der Musik- und Kunstfreunde Heidelberg, richtete ein Brahms- und ein Reger-Fest aus. 1950 folgte die Berufung zum Generalmusikdirektor in Konstanz, wo er die „Internationalen Musiktage“ ins Leben rief. Längst hatte er sich in Salzburg einen Namen als Mozart-Dirigent gemacht, die Kontakte zum Mozarteum und zur in Augsburg gegründeten Deutschen Mozartgesellschaft ließen die Idee keimen, in Schwetzingen, am Ort der Festspiele, eine Gesellschaft zu gründen, die sich Mozart verpflichtet fühlt.

Er suchte nach Mitstreitern und konnte hartnäckig sein. Am 30. April 1969 war es so weit, elf Persönlichkeiten konnte er überzeugen, 206 Jahre nach Mozarts erstem Vorspiel in der Spargelstadt die Mozartgesellschaft zu gründen. Treiber setzte im Herbst einen Gegenpol zu den Festspielen im Frühjahr. Seine Frau Edith (geborene Ritter) sang Soli und Treiber dirigierte oft. „Solange ich kann, mache ich weiter“, hatte Treiber bei der Ehrung zum 80. Geburtstag versprochen, er zog künstlerisch noch bis zu seinem Tod die Fäden. jüg

