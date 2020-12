Die Wege der christlichen Botschaft

Die vergangenen Tage waren für die Verantwortlichen der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden nicht einfach: Sie mussten die Entscheidung treffen, dass es bis auf Weiteres keine Präsenzgottesdienste geben kann – auch nicht an Weihnachten. Die christliche Botschaft rund um Nächstenliebe, Fürsorge und Geborgenheit war nie unwichtig. Doch mit dem Coronavirus und den gesellschaftlichen Auswirkungen, so der katholische Pfarrer Uwe Lüttinger und sein evangelischer Kollege Steffen Groß, habe dieses christliche Triptychon an Bedeutung gewonnen.

Ja, so die beiden unisono, die christliche Botschaft könne derzeit zwischen verbindenden Gemeinsinn und der spaltenden Hartherzigkeit den Unterschied machen. Weshalb die beiden Kirchen auch lange an den Präsenzgottesdiensten festhielten. Doch das geht nun nicht mehr.

„Es war die schwerste Entscheidung in meiner Zeit als Pfarrer“, sagt Lüttinger. Er habe nach Rücksprache mit der Erzdiözese Freiburg, den Rathäusern und dem Kirchengemeinderat aber keinen anderen Weg gesehen. Auch Groß fügt sich der Macht des Faktischen. Das Virus mache keine Pause, auch nicht an Weihnachten, sodass jede soziale Interaktion leider ein Risiko sei. Auch wenn eine Ansteckung in den Kirchen eher unwahrscheinlich sei, so Groß, würden Versammlungen derzeit einfach ein falsches Signal aussenden. Die zentrale Botschaft von Weihnachten, so Groß, sei der Satz „Fürchtet euch nicht“, den die Engel zu den Hirten sagten, die angesichts der gleißend leuchtenden Himmelsboten in der Heiligen Nacht verängstigt waren. Die Geburt Jesus sei eine Botschaft der Hoffnung und dies, so Lüttinger, bis heute. Im Grunde sei Weihnachten ein Dankesfest. „Wir danken Gott für seine Menschwerdung.“ Wenn es auch für die Mitfeier der Messen und andere Gottesdienste an Weihnachten nur schwer Ersatz gibt, so versuchen die Kirchen auf vielen Wegen, die Weihnachtsbotschaft zu den Menschen zu bringen. Gottesdienste gibt es als digitales Angebot im Internet, abgesehen von den großen Übertragungen im Fernsehen.

Musizierende eingebunden

Für das Hochamt am ersten Weihnachtsfeiertag, 10.30 Uhr, hat der katholische Kirchenchor St. Pankratius die „Missa brevis Sancti Joannis de Deo“ von Joseph Haydn ausgesucht. Die feierliche Messe wird mit vier ausgesuchten Solisten sowie Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters der Stadt Heidelberg aufgeführt – und gestreamt.

Die evangelische Kirchen sendet am 26. Dezember ab 11 Uhr den Gottesdienst mit Prälat Dr. Traugott Schächtele und sechs Musizierende unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer. Es musizieren die Blockflötistin Almut Werner und die Gesangssolisten Hanna und Christoph Mahla, Gabriele Schneider und Sören Lätsch. Das Lied „Lobt Gott, ihr Christen alle gleicht“ prägt den Eingangsteil. Michel Corrette bearbeitete dieses Lied in einem dreisätzigen „Weihnachtskonzert – Noel allemand“, das zwei Strophen des Liedes von Nikolaus Herman umrahmt. Es erklingen zudem „Es ist ein Ros’ entsprungen“ in dem weltbekannten Satz von Michael Praetorius, der Choral „Ich steh an deiner Krippen hier“ aus dem Weihnachtsoratorium von Bach und als Welturaufführung ein eigens gedichteter Weihnachtssegen von Traugott Schächtele, den Detlev Helmer für diesen Gottesdienst als Lied vertont hat. Das Fürbitten- und Vaterunser-Gebet wird beschlossen mit dem hoffnungsvollen Choral „Dein Glanz all Finsternis verzehrt“ aus Bachs Weihnachtsoratorium, und nach dem Segen musizieren Almut Werner und Detlev Helmer den tänzerischen und fröhlichen Schlusssatz aus dem Flötenkonzert G-Dur von Johann Christoph Schultze.

Die Gotteshäuser sind an Weihnachten tagsüber geöffnet und können unter Beachtung der Hygieneregeln betreten werden. Hier brennt ab dem 24. Dezember das Friedenslicht aus Bethlehem, das abgeholt werden kann. Auch stehen Tüten mit Impulsen und Kerzen für den Heiligabend zu Hause ab 24. Dezember morgens zum Abholen bereit, Seelsorger werden tagsüber punktuell in den Kirchen anzutreffen sein. ske/kaba

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.12.2020