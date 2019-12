Die Weihnachtszeit gemeinsam feiern

Die Temperaturen sinken, der Dezember hat fast sein Bergfest erreicht – und die Lichter auf den Weihnachtsmärkten strahlen um die Wette. In dieser Zeit ist kein Mensch gern allein. Um die Gemeinschaft zu feiern, werden alle Menschen – besonders Bedürftige und Obdachlose – an diesem Freitag, 13. Dezember, ab 13 Uhr bei der Awo in der Hebelstraße zu einer Weihnachtsfeier vom Trägerverein „Die Brücke“ eingeladen. „Wir essen zusammen und tauschen uns aus“, sagt Schriftführer Achim Schmitt. Unterstützt wird der Verein von den „Alles-Rettern“, die sich gegen den Wegwerfwahn bei Lebensmitteln einsetzen und von der Obdachlosen- und Bedürftigenhilfe „Heavens fighter“. nina

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.12.2019