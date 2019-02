Die Welt, ein zweiglasiges Schwert

Er ist ein Phänomen. Niemand ordnet Halbsätze, neuartige Satzgebilde und verquere Pointen so gekonnt aneinander und erzeugt dabei so viel erstaunlichen Sinn. Rolf Miller, bei dem eine Satzkonstruktion, wie „äh, ja, was denn, so nicht“, im Kontext durchaus Sinn macht, begeisterte sein Publikum in der Alten Wollfabrik – und das gleich an zwei Tagen, Dienstag und morgen, Freitag.

