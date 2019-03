Die wilde Leichtigkeit in der warmen Jahreszeit

Frühling und Sommer werden luftig, lässig, leicht. Und wild. Am besten alles gleichzeitig. Mutige Fashionistas dürfen sich gerne austoben. Und alle anderen, die sich noch nicht an den Mustermix gewagt haben, sollten sich jetzt trauen. Denn in den kommenden Monaten gilt: Vieles kann, nichts muss.

„Das Motto lautet gute Laune“, bringt es Petra Kaltschmitt bei der Präsentation der

...