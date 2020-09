Die Wissenslücken schließen

Als sogenannte Lernbrücken bezeichnet die Kultusverwaltung im Land Baden-Württemberg die Unterrichtskurse, die in den letzten beiden Ferienwochen stattfinden, um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu bieten, Lücken und Versäumnisse aus der Corona-bedingten Zeit der Schulschließungen wieder aufzuholen, bevor das neue Schuljahr beginnt.

Klassen- und Fachlehrer waren angehalten, darüber zu beraten, wem der Besuch eines Unterrichtskurses – und natürlich auch in welchem Fach oder welchen Fächern – angetragen werden soll. Die Teilnahme ist letztlich freiwillig und kann nicht angeordnet werden. Auch Schüler, bei denen die Fachlehrer nicht die Notwendigkeit sehen, an der Maßnahme teilzunehmen dürfen aber freiwillig hinzukommen. Gleichwohl gilt die Freiwilligkeit auch für die Lehrkräfte, die sich dazu bereiterklären konnten, einen der Kurse zu übernehmen.

Im Schwetzinger Zentrum beruflicher Schulen werden von und an der Ehrhart-Schott-Schule die Kurse für die Vollzeitklassen des Technischen Gymnasiums, des Berufskollegs und der Berufsfachschule angeboten. Da die Carl-Theodor-Schule die Lernbrücken nicht anbieten konnte, werden zudem an der ESS nach Rücksprache mit den entsprechenden Fachlehrern Schülerinnen und Schüler der kaufmännischen beruflichen Schule unterrichtet. In erster Linie sind dies Schüler des sechs- und des dreijährigen Wirtschaftsgymnasiums und des Berufskollegs.

Genügend Lehrer an Bord

Lehrkräfte, die die Lernbrückenkurse anbieten möchten, sind an der ESS in ausreichender Zahl vorhanden, wodurch Organisator und Abteilungsleiter Christopher Beier aus dem Vollen schöpfen konnte. Angeboten werden Unterrichtskurse in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch, sowie in den schulartspezifischen Profilfächern Technik, Mechatronik und angewandte Technik. Zudem natürlich auch in Volks- und Betriebswirtschaftslehre.

Zur Organisation wurden drei Kurse gebildet: Berufliches Gymnasium, Berufskolleg und Mittelstufe des sechsjährigen Gymnasiums gemeinsam mit der Berufsfachschule. Unterricht findet für jeden Kurs täglich von 9.40 bis 13 Uhr in zwei 90-minütigen Blöcken statt. Jeder Kurs hat dabei auch einen vollständigen Stundenplan ohne Lücken und Freistunden. zg

