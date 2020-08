Die Zukunft fest im Blick

2 Fotos ansehen Jana Gajewski macht ein Selfie und freut sich über ihren Schulabschluss. © ESS

Acht junge Friseurazubis stehen in den Startlöchern. Lisa Baumann, Zeynep Dagi, Aileen de Fries, Jana Gajewski, Sabrina Hein, Julia Laier, Ayoob Omar und Michelle Schrödter haben die Schulabschlussprüfungen an der Ehrhart-Schott-Schule, Fachbereich Körperpflege – Friseur – Kosmetik, bestanden und halten voller stolz ihre Zeugnisse in Händen. Ein Lob und zwei Preise wurden vergeben.

Sabrina Hein aus dem Haarstudio Bergmann in Ketsch erhielt einen Buchpreis für ihre sehr guten schulischen Leistungen. Julia Laier, ausgebildet beim Friseurteam Suna in Schwetzingen, erhielt als Jahrgangsbeste einen Geldpreis, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Trotz der schwierigen Ausgangslage wegen der Schulschließung aufgrund der Corona-Pandemie haben alle acht Schülerinnen und Schüler über E-Mail-Datenaustausch und per Videokonferenzen zusammengearbeitet und sich erfolgreich auf die anstehenden schriftlichen Prüfungen vorbereitet. Anfang Mai durften dann alle mit strengen Abstands- und Hygieneregeln zurück zur Schule, selten hat sich ein Jahrgang so darüber gefreut. Beim Abschlussfeedback wurde der „Corona-Unterricht“ gelobt, besonders aber die tollen Lehrer, die die Gruppe über die drei Ausbildungsjahre hinweg unterstützt haben.

Nur ein kleiner Kreis

Weitere Highlights aus der Schule waren viele außerunterrichtliche fachbezogene Veranstaltungen und Firmenbesuche – Möglichkeiten, die zuletzt auch nicht genutzt werden konnten. Auch die Zeugnisübergabe erfolgte im kleinen Kreis mit dem nötigen Abstand im blumengeschmückten Kosmetikfachraum der Ehrhart-Schott-Schule. Schulleiter Thomas Edinger gratulierte dem Abschlussjahrgang persönlich und würdigte die Leistungen der angehenden Friseure. Die meisten wissen schon, wie ihre Zukunft aussehen wird: Sie möchten ihren Meister machen, einen eigenen Laden eröffnen und selbstständig werden oder eine weitere Ausbildung zur Maskenbildnerin absolvieren. epr/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.08.2020