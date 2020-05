Dienstag anmelden

Die Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt weist darauf hin, dass man sich für die nächsten Gottesdienste an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 21. Mai, und am Wochenende am Dienstag, 19. Mai, zwischen 14 und 16 Uhr telefonisch anmelden kann. Dies ist unter der Nummer des Pfarrbüros, 06202/92 62 80 möglich. An Christi Himmelfahrt findet um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in Plankstadt statt und in Oftersheim um 10.30 Uhr. In Plankstadt wird Pfarrerin Banse in St. Nikolaus den Gottesdienst feiern und Pfarrer Lüttinger zeitgleich in der evangelischen Kirche. Fürs Wochenende sind Gottesdienste vorgesehen: Samstag, 18.30 Uhr, St. Kilian, Oftersheim, Sonntag, 10.30 Uhr, in St. Nikolaus, Plankstadt, und 11 Uhr in St. Maria, Schwetzingen. ul/zg

