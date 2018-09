Nach einer sehr kurzen Sommerpause melden sich The News mit “The Night of the Audience” am Dienstag, 11. September, in die Alte Wollfabrik zurück. Schon bei der letzten Tuesday Night Live im Juni wurden eifrig Wunschtitel abgegeben. Einlass ab 19.30 Uh, Beginn: 20.30 Uhr. Stehplätze kosten im Vorverkauf 17 Euro plus Gebühr. zg/Bild: Lenhardt

