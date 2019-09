Diese Abwechslung weckt Kindheitserinnerungen

Wie sehr den Bewohnern des GRN-Seniorenzentrums ihr alljährlicher Ausflug in den Schlossgarten ans Herz gewachsen ist, wird deutlich, wenn man als Helfer einmal selbst dabei war. „Schon die Vorfreude bei uns Senioren ist jedes Mal riesig und für mich selbst fühlt es sich immer wie ein wunderschöner Tag Urlaub an“, erzählte Bewohnerin Jutta Bublitz freudig.

Gegen 10.30 Uhr setzte sich der Tross von 43 Bewohnern, meist im Rollstuhl sitzend, in Bewegung. Als Begleitung war fast die gleiche Anzahl an Betreuern und GRN-Pflegepersonal dabei. Das Team der Betreuer setzte sich aus Angehörigen, GRN-Ehrenamtlichen und Mitgliedern der Freiwilligenagentur sowie des Sozialverbandes zusammen. Unterstützung ist hier übrigens immer willkommen und wird benötigt, um derartige Angebote aufrechterhalten zu können. In Bollerwagen wurden Getränke und Medikamente mitgeführt. „In diesem Jahr haben wir unsere Tour terminlich bewusst in die zweite Septemberhälfte gelegt, an hochsommerlichen Tropentagen ist das nicht zu verantworten“, so Hauschefin Martina Burger.

„Jetzt sieht man in der Natur schon deutliche Herbstboten“, stellte Seniorin Ruth Frühauf beim Blick auf die Bäume fest. Das Hauspersonal fing am Zähringerkanal sogar schon an, fleißig Kastanien zu sammeln. „Wir nehmen die gerne für Tischdekorationen oder beim Basteln in der Beschäftigungstherapie“, sagte Karin Kempke. Vorbei an Moschee und Merkurtempel gelangte der Tross bald an den Weiher. Hier gab es die erste Trink- und Ausruhpause. Bewohner Franz Beck bewunderte die traumhaften Trauerweiden, die sich im Uferbereich herrlich im Weiher spiegelten. Freudig erinnerte sich Hildegard John (91 Jahre) als „Alt-Schwetzinger“ Mädel an ihre Jugendzeit, als sie in früheren eiskalten Wintern mit ihrer Clique zum Schlittschuhfahren und „glennen“ auf dem fast ein Meter tief zugefrorenen Weiher unterwegs war.

Essen bei Lachers spendiert

Dann ging es am Apollotempel vorbei in den Bereich Badhaus, das „Ende der Welt“ und zu den Wasser speienden Vögeln. Hier wurden die Senioren von den australischen Zebrafinken, Bourka-Sittichen und anderen Piepmatzen in den Volieren verzückt. Im Arboretum und an der Orangerie wurden die teilweise über 200 Jahre alten und riesigen Bäume aus allen Erdteilen bewundert. Ein Höhepunkt für die Senioren war auch dieses Mal zum Abschluss ein Mittagessen in Lachers Schlossrestaurant. Dieses verdanken sie einem spendablen Gönner aus dem familiären Kreis der Ehrenamtlichen.

