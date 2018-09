Diese Ausstellung geht ganz tief rein

Im Grunde ist die Volkshochschule (VHS) in erster Linie natürlich eine Bildungsinstitution. Doch derzeit ähnelt diese Bildungsinstitution eher einer Kunstgalerie, die man unbedingt besuchen sollte. Über 60 Kunstwerke der beiden Kunstklassen Acrylmalerei und Skulpturen von Andrea Tewes verwandeln die VHS in ein kleines, aber wahrlich hell leuchtendes Kunstuniversum.

Die Bilder und Skulpturen der 13 Künstlerinnen faszinieren und fesseln zugleich. Vor allem die Acrylbilder lassen den Betrachter kaum mehr aus ihrem Bann. Diese Werke, die hier unter dem Titel „Ein weites Feld“ laufen, sind weit weg von Hobby und Schule, sie sind in Teilen große Kunst.

Auch Horst Krög, der Abteilungsleiter Jugendkunst der VHS, zeigte sich während der Vernissage begeistert: „Was Sie alle hier in eineinhalb Jahren geschaffen haben, verdient aller größten Respekt.“ Die Qualität sei außergewöhnlich, und auch die Vielseitigkeit empfand er Mann als höchst beachtlich. Den Titel „Ein weites Feld“ trage diese Ausstellung zurecht.

Eine Sicht, die wohl alle Gäste der Ausstellungseröffnung teilten. Die Acrylbilder warten mit einer ungeahnten Tiefe auf. Es ist wie bei einem Lagerfeuer oder beim Blick auf das Meer: Andauernd entdeckt man neue Formen und Strukturen, man kann nicht mehr weg sehen. Dabei haben die Kunstwerke eine fast beruhigend-hypnotische Wirkung. Gerade im zweiten Obergeschoss vermitteln die Bilder eine enorme Kraft und Ruhe. Das tiefe Blau lässt im Betrachter ganze Ozeane wachsen. Zwischen Bild und Betrachter entsteht dabei so etwas wie Geborgenheit.

Schwer beeindruckt

In den Fluren und dem ersten Stock übernehmen stärkere Farben wie Rot, Orange und Gelb die Regie. Dabei strecken sich die Bilder dem Beobachter entgegen. Es sind Werke, über die niemand einfach so hinweg gehen kann. Ein Satz, der auch für die Skulpturen aus Speckstein gilt. In drei Vitrinen versammelt sich eine beachtliche Formenvielfalt, die mit Farbeffekten nur so spielt.

Die Künstlerinnen Karin Eisinger, Mechthild Ficht-Unger, Stefanie Höhn-Pföhler, Ilse Hums, Margarete Kohl, Esther Müller-Steindamm, Stefanie Rösch, Hedwig Ruder, Kerstin Schaub, Erika Seemann, Annerose Seitz, Brigitte Thorn-Frank und Tanja Wolf sind mit dem weiten Feld Teil von etwas Besonderem geworden. Und darauf ist Tewes sichtlich stolz. Zu sehen, was hier geschaffen wurde, mache glücklich. Speckstein und Acrylmalerei eigneten sich perfekt für „vielschichtige Tiefe, die den Betrachter geradezu in die Werke hineinzuziehen“ scheint. Und genau das wurde hier in annähernder Perfektion verwirklicht.

Das schien auch für viele der Besucher hier zu gelten. Klaus Pföhler genau wie Heiko Müller, beide wegen Heirat befangen, betonten ihre Begeisterung. Die Ausstellung als Ganzes sei aufsehenerregend. Und auch Hausmeister Nikolaus Zigolis schien von den Werken sehr angetan zu sein. Er habe hier ja schon viele Bilder aufgehängt, aber das hier falle dann doch etwas aus dem Rahmen – „wirklich wunderbare Bilder“. ske

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.09.2018