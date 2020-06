Diese Blumen bereiten Freude

„Bin erstaunt, erfreut, begeistert!“, schreibt Oskar Hardung an die Redaktion und schickt Bilder von der Unterführung in der Schubert-/Heidelbergerstraße mit: „Ä Blumeprachd, ä schänie Flora des hebd moi Laune“, hat er auf Mundart dazugeschrieben und ergänzt: „Danke für diese schöne Unnerführung, mir kumme schier die Träne vor Rührung!“ Der Urschwetzinger kann sich aber auch einen Schlusssatz nicht verkneifen: „Doch solde die Veranwortliche a noch lese, diese Unnerführung sieht oft monadelong kän Bese!“ / oh

