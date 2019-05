Diese Bücher sorgen für schöne Momente

„Eure Glücksserie finde ich prima. Habt ihr auch Buchtipps rund ums Glück?“, fragt uns Leserin Ida Schneider aus Schwetzingen in einer E-Mail an die Redaktion. Praktikantin Catharina Zelt fragte bei den Experten in der Buchhandlung Kieser nach. Hier gibt’s erste Inspirationen.

„GLÜCK. The World Book of Happiness“(Sachbuch, Dumont, Leo Bormans, Hardcover 25 Euro): „Ein glückliches Leben wünschen wir uns alle. Was das aber genau sein soll, machen wir uns selten wirklich klar. Erneut versammelt Leo Bormans internationale Forscher die ungeahnte Denkräume und neue Wege zu den Grundlagen des Glücks eröffnen: Erfolg, menschliche Nähe, Genetik, Humor.“

„Monsieur Jean und sein Gespür für Glück“ (Roman, Piper, Thomas Montasser, Taschenbuch 10 Euro): „Lange Jahre hat Monsieur Jean als Concierge im berühmten Grandhotel Tour au Lac in Zürich gearbeitet. Als er in den Ruhestand verabschiedet wird, fragt er sich, was er mit dem Rest seines Lebens anfangen soll. Doch dann nimmt er sein Notizbuch, in das er die Wünsche der Hotelgäste und Angestellten diskret notierte. Mit dem ihm eigenen Gespür greift er in das Schicksal jener Menschen ein, denen das Talent für Glück bisher fehlte.“ caz

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.05.2019