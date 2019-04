„Diese ganze Stadt atmet Porzellan“

Von unserem Redaktionsmitglied

Es wird erstaunlich hart, hat eine dünne Schicht und kann extrem geformt werden. Porzellan wird nicht ohne Grund als „weißes Gold“ betitelt. In der chinesischen Stadt Jingdezhen liegt Porzellan nicht nur in der Luft, sondern auch auf den Straßen und Höfen. Die gebürtige Heidelberger Fotoingenieurein Pe-Lin Neven Du Mont stellt Dokumentfotografie aus dieser Porzellanhochburg ab Dienstag, 30. April, im Palais Hirsch aus. Uns verrät sie, wie sie zu dieser Leidenschaft kam, was an der Stadt besonders ist und was sie selbst an Porzellan begeistert.

Frau Neven du Mont, wie kamen Sie dazu, Porzellan zu fotografieren?

Pe-Lin Neven Du Mont: Mein Vater hat sich für Porzellan interessiert. Deshalb war mir der Name der Stadt Jingdezhen entfernt auch schon immer ein Begriff. Sie liegt in der Provinz Jiangxi im Südosten Chinas am Ufer des Bangste Flusses. Diese Stadt hat eine Porzellangeschichte, die bis weit in die Han Dynastie zurückreicht und trägt ihren Namen seit der Zeit der Nördlichen Song Dynastie um 1004 nach Christus. Dieses blau-weiße Porzellan hat dort seinen Ursprung. Und dass diese Stadt dafür berühmt ist, habe ich damals schon mitbekommen. Selbst bin ich dort erst 2013 hingereist. Als ich in diese Stadt kam, bin ich auf die Skulpturenfabrik gestoßen. Das ist ein großes Areal, welches in den 1960er Jahren diese großen Manufakturen für die Herstellung von Skulpturen beherbergt hat. Im Augenblick ist das ein Ort, wo auch viele ausländische Porzellankünstler hinkommen und dadurch ist es international.

Und diese Künstler stellen dort dann aus?

Neven Du Mont: Dort gibt es seit etwa 30 Jahren eine Einrichtung mit Namen „The Pottery Workshop“ (zu Deutsch: Keramikwerkstatt), den Caroline Cheng, selbst Porzellankünstlerin aus Hongkong, ins Leben gerufen hat. Als Begegnungsstätte, als Atelierplatz, aber auch als Lehrstätte wo sich ausländische und chinesische Künstler begegnen und Kurse belegen können, um die Stadt und die chinesische Porzellantradition im Ausland bekannt zu machen. Dort kann man sich einmieten. Durch Zufall habe ich das während einer Reise gesehen und fand das sehr anregend. Deshalb habe ich mich vier Jahre später selbst für fünf Wochen im Jahr 2017 eingemietet. In der Zeit konnte ich mich ausprobieren. Die Techniken sind ja bereits seit Jahrhunderten bekannt und um dieses Atelier herum sind viele kleine Werkstätten, die zuarbeiten können. Ich wollte dann meine eigene, „perfekte“ Teekanne fertigen. Im vergangenen Jahr war ich dort und habe mir dann ein Atelier eingerichtet, wo ich das machen kann. In dieser Zeit bin ich viel durch die Stadt flaniert, weil es einfach wahnsinnig faszinierend ist. Diese ganze Stadt atmet Porzellan. Und das kann man wortwörtlich nehmen, weil der Porzellanstaub in allen Straßen liegt. Man kann in einen Hinterhof laufen und eine riesige Mao-Statue sehen und direkt daneben Mickey Mäuse. Es ist einfach alles vorhanden. Von Gebrauchskeramik bis zu den schönsten und feinsten Schalen und Vasen. Das hat mich auch fotografisch begeistert.

Sie fotografieren also die ganze Stadt?

Neven Du Mont: Die Fotografie ist ganz unabhängig von meinen kleinen Porzellanexperimenten. Ich bin Fotoingenieurin und hab immer auch diese Asienreisen dazu benutzt, meine Wurzeln auf eine visuelle Art zu dokumentieren und zu erkunden. Ich laufe durch die Straßen und sehe etwas - begreife das vielleicht auch nicht sofort und zur Gänze, was mich daran jetzt fasziniert - und deshalb halte ich es fotografisch fest, um es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal reflektieren zu können.

Wieso ist die chinesische Stadt Jingdezhen so für Porzellan bekannt?

Neven Du Mont: Das ist vermutlich die geografische Lage. Dort wurde das Kaolin entdeckt. Dieses Gestein gibt dem Porzellan die Härte, bei gleichzeitiger Dünne. Die Europäer haben im 17. Jahrhundert dann mit Hilfe von Alchemisten versucht, um auf das Geheimnis der Rezeptur für Porzellan zu kommen.

Also Sie haben mit dem Fotografieren dort dann angefangen, als sie durch die Straßen gezogen sind?

Neven Du Mont: Meine Kamera ist mein ständiger Begleiter auf solchen Reisen. Es gehört im Vorfeld eine gute Planung dazu, weil ich immer noch auch analog fotografiere. Ich muss dann überlegen, welche und wie viele Filme ich einpacke und welche Kamera ich nehme. Urbane Szenen in solch einer Stadt müssen dann ganz anders aufgenommen werden, als zum Beispiel eine Landschaft.

Wie kamen Sie dann darauf, die Bilder auszustellen?

Neven Du Mont: Ich fotografiere meine Arbeiten immer in Serien. Und aus den Bildern entwickelt sich dann auch eine Geschichte, die ich erzählen möchte.

Welche Geschichte erzählt das Porzellan?

Neven Du Mont: Oft entdecke ich beispielsweise in kleinen Nischen ein Werkzeug und frage mich dann, was es damit auf sich hat. Oder an einer Straßenecke steht einfach ein Bock, wo, zum Beispiel die fertiggestellten Vasen zum Trocknen draufgestellt werden. Oder nehmen Sie die „Workingspaces“ - die verschiedenen Arbeitsplätze, die ich in der Ausstellung zeige: Das hat mich gefesselt, weil diese so vielfältig und individuell ist. Und man sieht dabei auch etwas Kulturimmanentes.

Was ist denn der größte Unterschied zwischen den Kulturen?

Neven Du Mont: Das ist ein weites Feld. Aber nehmen wir ein Beispiel: Improvisationsfähigkeit. Deutschland gilt ja weltweit als perfektionistisch, auch was seine Industrie und Fertigung betrifft. Die Werkzeuge und auch Hilfsmittel - alles ist organisiert und durchstrukturiert. Und auch wenn man einen Arbeitsplatz sieht, ist dieser sehr organisiert. Während das in China, in Jingdezhen mit viel einfacheren, oft auch improvisierten Mitteln geschieht. Natürlich gibt es Expertenwissen, die Handwerkergilden sind extrem spezialisiert. Es gibt ja diese tollen Standvasen mit Landschaften und Tieren. Und ein Maler ist dann, darauf spezialisiert, nur die Tierhaare zu malen. Und dann gibt es noch einen Spezialisten für Wolken, Wellen und so weiter. Solche eine Vase kann während ihres Entstehungsprozesses dann leicht 70 Hände durchlaufen. Und trotzdem sieht der Arbeitsplatz, für jemanden der aus dem Westen kommt, chaotisch aus, so dass man sich fragt, wie solche tollen Ergebnisse auf diesen primitiven Werkbänken zustande kommen können.

Sieht man in Ihrer Ausstellung dann nur das Porzellan oder auch Arbeitsabläufe oder Ähnliches?

Neven Du Mont: Im Grunde sieht man alles. Es gibt vier Themenbereiche: Eindrücke oder Impressionen aus der Stadt, rätselhafte Zeichen der Porzellankultur, die ich in der Stadt aufgeschnappt habe. „Workingspaces“ und noch ein paar Bilder von Arbeitern und Künstlern an ihren Werken. Und zuletzt Bilder, die alle in einer stillgelegten Fabrik aufgenommen wurden. Hier wurden in den 1980er Jahren Porzellanflaschen für hochprozentige Edelbrände hergestellt. Seit den 90er Jahren liegt das brach. Es sieht aus, als wäre es in einen Dornröschenschlaf gefallen.

Gibt es einen Bezug zu Deutschland oder sogar Schwetzingen?

Neven Du Mont: Wenn man in die fürstliche Porzellansammlung guckt, ob das jetzt in Mannheim, Karlsruhe oder Schwetzingen ist, wird man sicher das ein oder andere Stück auch aus Jingdezhen finden. Dort wurde im 17. Jahrhundert viel für europäische Fürstenhäuser produziert, bevor in Meissen die Rezeptur für die eigene Porzellanherstellung entdeckt wurde.

Haben Sie ein Lieblingsporzellanstück?

Neven Du Mont: Es gibt in Jingdezhen den sogenannten „Sonnenaufgangs-Antikmarkt“, der morgens um 5 Uhr öffnet und wo Porzellan verkauft wird, von Händlern aber auch Bauern, die Scherben gefunden haben. Denn früher gingen manchmal hunderte Vasen zu Bruch, bevor eine schöne für den Fürsten entstand. Die meterlangen Brennöfen wurden mit Holz gefeuert und die Temperatur des Ofens konnte damals nicht so einfach wie heute reguliert werden. Und da Porzellan anfällig für Temperaturschwankungen ist, wurde bei den Bränden viel Ausschuss produziert. Noch heute finden Bauern schöne, aber verformte Schalen oder Scherben, die 400 bis 600 Jahre alt sind. Das ist für mich ein Liebhaberstück.

Vernissage: Dienstag, 30. April, 18 Uhr; Mittwoch, 1. Mai bis Sonntag, 16. Juni, Dienstag bis Freitag 14 bis 18 Uhr/ Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr.

