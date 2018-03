Anzeige

Die diesjährige Grippewelle hat auch Schwetzingen erreicht: Seit vergangener Woche steigt die Zahl von in der GRN-Klinik stationär oder ambulant behandelten Patienten mit Influenza oder Verdacht auf diese ernstzunehmende Erkrankung, teilt das Gesundheitszentrum mit.

Auch das Pflege- und ärztliche Personal ist vermehrt von Grippe oder grippalen Infekten betroffen, so dass es zu verlängerten Wartezeiten in der Notfallambulanz und Engpässen auf einigen Stationen kommen kann. Professor Dr. Bernd Waldecker (Bild), Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin I, bittet daher im Namen aller Kollegen um Verständnis und versichert: „Unsere Patienten können sich darauf verlassen, dass wir uns mit allen Kräften für ihre rasche und komplikationslose Genesung einsetzen.“

Wie kann man sich schützen? Hände häufig und mindestens 30 Sekunden lang waschen. Wer husten oder niesen muss, sollte nicht die Hand, sondern die Ellenbeuge vor den Mund halten. Auf Händeschütteln verzichten. Menschenansammlungen meiden. Gebrauchte Taschentücher keinesfalls herumliegen lassen. Für Krankenhausbesuche gilt: Händedesinfektionsmittel nutzen. zg

„Einer der Gründe für das vermehrte Auftreten der Influenza in diesem Jahr ist, dass der in dieser Wintersaison eingesetzte Impfstoff nicht gegen alle derzeit aktiven Grippeviren wirkt“, so Professor Waldecker. Besonders tückisch sei, dass in vielen Fällen als Folgeerkrankung eine Lungenentzündung auftrete, die unbedingt ärztlich behandelt werden muss. Typischerweise beginnt eine „echte“ Grippe recht plötzlich und geht mit hohem Fieber und großer Erschöpfung einher. Offenbar sind die Symptome der aktuell kursierenden Influenza jedoch nicht so klar von einem harmlosen grippalen Infekt mit moderatem Fieber, Erkältungssymptomen und Gefühlen von Mattigkeit zu unterscheiden. Daher rät der Internist Waldecker, im Zweifelsfall lieber frühzeitig einen Arzt aufzusuchen und die Symptome überprüfen zu lassen. Bei plötzlich auftretendem hohem Fieber und bei immer stärker werdendem Husten oder sogar Luftnot sei der Arztbesuch dringend angeraten.