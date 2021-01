Im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises laufen die Vorbereitungen zur Landtagswahl am 14. März auf Hochtouren. Am Dienstag tagte der Kreiswahlausschuss in Wiesloch. Der Kreiswahlleiter, Landrat Stefan Dallinger, und fünf weitere Mitglieder, die von den im Landtag vertretenen Parteien benannt worden sind, prüften innerhalb der Sitzung die Zulässigkeit und fristgerechte Einreichung der Wahlvorschläge. Von 52 eingegangenen Wahlvorschlägen wurden 51 zugelassen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

14 Parteien treten im Rhein-Neckar-Kreis zur Landtagswahl 2021 an. Nicht auf dem Stimmzettel im Wahlkreis 41 Sinsheim steht die „Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative“ (Die PARTEI). Sie legte nicht die erforderlichen 75 Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten vor.

400 000 Berechtige in vier Kreisen

Der Kreiswahlausschuss des Rhein-Neckar-Kreises ist für vier von insgesamt 70 Wahlkreise in Baden-Württemberg zuständig: Nummer 37 Wiesloch, Nummer 39 Weinheim, Nummer 40 Schwetzingen und Nummer 41 Sinsheim.

In den vier Wahlkreisen sind rund 400 000 Wahlberechtigte zum Urnengang aufgerufen. Die Bürger aus dem Einzugsgebiet dieser Zeitung aus den Gemeinden Altlußheim, Brühl, Eppelheim, Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, Plankstadt, Reilingen und Schwetzingen stimmen für Kandidaten des Wahlkreises 40 Schwetzingen. Diese sind:

Bündnis 90/Die Grünen:

Dr. Andre Baumann, Staatssekretär

Ersatzbewerberin: Monika Schroth, Rechtsanwältin

Andreas Sturm, Studienrat

Ersatzbewerberin: Sarina Kolb, Diplom-Rechtspflegerin (FH)

Karlheinz Kolb, Versicherungsfachwirt i.R.

Ersatzbewerber: Andreas Clewe, Immobilienfachwirt.

Daniel Born, Landtagsabgeordneter

Ersatzbewerber: Simon Abraham, Fachangestellter für Arbeitsförderung

Holger Höfs, Maschinenbaumechanikermeister

Ersatzbewerber: Denis Müller, Student

Florian Reck, kaufmännischer Angestellter

Ersatzbewerberin: Hanna Matuschek, Studentin

Philipp Schrüfer, Jurist

Ersatzbewerberin: Klara Bronberger, Gesundheits- und Krankenpflegerin.

Holger Fritz, Elektroingenieur

Falk Appel, IT-Berater

Ersatzbewerber: Pierre Herrmann, Energieberater

Martina Lämmer, Diplom-Ingenieurin Elektrotechnik

Ersatzbewerberin: Angelika Kloßas, Sonderschullehrerin

Alwin Heid, Rentner

Ersatzbewerber: Harald Schmitt, Maschinenbauingenieur

Berthold Wiese, Sozialpädagoge

Ersatzbewerber: Stefan Schittly, Geschäftsführer

