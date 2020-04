Diese Muffins sind ein Kinderspiel – und ein Backspaß für die ganze Familie

Rezept: für 12 Muffins;

Zubereitungszeit: etwa 50 Minuten (inklusive Backzeit);

Zutaten: Für den Teig: 200 g Dinkelmehl, ½ Päckchen Backpulver, 2 EL Kakao, 100 g Rohrohrzucker, 1 Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 100 ml Raps- oder Sonnenblumenöl, 200 ml Pflanzenmilch, 1 TL Apfelessig, 1 Glas Schattenmorellen Für den Guss: 1 Päckchen Puderzucker, etwas Zitronensaft, rote Lebensmittelfarbe, Zartbitter-Kuvertüre, 24 Zuckeraugen;

Zubereitung: Die Zubereitung der Muffins ist ein Kinderspiel: Lass zunächst die Schattenmorellen gut abtropfen. Mische dann alle trockenen Zutaten für den Teig in einer großen Rührschüssel. Füge als Nächstes die flüssigen Zutaten, also das Öl, die Milch und den Apfelessig, hinzu. Den Teig mit einer Küchenmaschine gut verrühren. Zum Schluss mit einem Löffel die Schattenmorellen unterheben.

Heize den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Fülle in der Zwischenzeit den Teig gleichmäßig in 12 Muffinförmchen. Backe die Muffins für etwa 20 bis 25 Minuten. Sobald die Muffins durch sind, kannst du sie aus dem Ofen nehmen. Um herauszufinden, ob sie gar sind, bietet sich die Stäbchenprobe an: Steche mit einem Schaschlikstäbchen oder einem Zahnstocher in die Mitte eines Muffins und ziehe das Stäbchen wieder heraus: Bleibt etwas Teig am Holzstäbchen kleben, musst du die Backzeit noch ein paar Minuten verlängern. Ehe wir uns an die Verzierung machen, müssen die Muffins auskühlen.

Um die Muffins in Marienkäfer zu verwandeln, brauchen wir einen roten Zuckerguss. Dazu den Puderzucker mit Zitronensaft anrühren und so viel rote Lebensmittelfarbe hinzufügen, bis der Guss in einem satten Rot eingefärbt ist. Den Guss gleichmäßig mit einem Pinsel auf allen Muffins auftragen und trocknen lassen.

Als Nächstes die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen. Sobald sie geschmolzen ist, kannst du mit einem Pinsel den Marienkäferkopf als Halbrund auf den Muffins auftragen und die Zuckeraugen darauf anbringen, ehe der Guss trocknet. Etwas Kuvertüre in einen Spritzbeutel mit einer feinen Öffnung geben und den Mittelstrich zwischen den Flügeln sowie die Punkte einzeichnen. Wenn du keinen Spritzbeutel hast, kannst du auch einen Gefrierbeutel verwenden und eine der Ecken abschneiden. Die Kuvertüre gut trocknen lassen. Gekühlt halten die Muffins mehrere Tage.

vsMehr Rezepte gibt es unter www.schuerzentraegerin.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020