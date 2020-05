Diese Nester schmecken warm und kalt

Bye, bye America! Ciao, bella Italia! Vom Fast Food zur Cucina Art. Nach einem Abstecher über den Atlantik betreten wir diese Woche auf unserer kulinarischen Weltreise wieder europäischen Boden. Es geht zurück ans Mittelmeer: nach Italien – ein Land, dessen Küche als Mittelmeerküche zum immateriellen Unesco-Weltkulturerbe zählt. Oliven und deren Erzeugnisse, frisches Gemüse, Zwiebelgewächse, heimische Kräuter, Nudeln, Reis und helles Brot sowie Fisch und Meeresfrüchte zeichnen die Mittelmeerküche aus.

Und mit einem Teil dieser Zutaten werden wir diese Woche kochen: Weil man mit Pasta nie etwas verkehrt machen kann, fangen wir einfach mal mit einem Nudelgericht an. Spaghetti Carbonara kennst du bestimmt. An diesem Gericht orientieren wir uns und zaubern herrliche Spaghetti-Nester. Sie lassen sich warm oder kalt essen. Du kannst sie als Hauptspeise oder als Teil eines Brunchs auftischen, sie mit Besteck oder als Finger Food genießen. Auch für einen Kindergeburtstag oder eine andere Feierlichkeit bieten sie sich an, weil du sie gut vorbereiten kannst.

Für die Zubereitung brauchen wir in erster Linie Spaghetti. Hinzu kommt ein Sößchen nach Carbonara-Art, verfeinert mit Oliven und Kapern – gern auch mit getrockneten Tomaten. Um die Nester in Form zu bringen, kannst du zu Muffinförmchen aus Silikon oder zu einem Muffinblech greifen. Dort bauen wir uns Nester aus Nudeln hinein, übergießen sie mit Soße, bevor wir sie im Ofen überbacken. Herrlich einfach und unaufwendig. So bleibt mehr Zeit für das süße Nichtstun – la dolce far niente. Eine Kunst, für die Italien fast genauso bekannt wie für seine Küche ist. Buon appetito!

Vanessa Schäfer veröffentlicht als Food-Bloggerin „Die Schürzenträgerin“ vielseitige Rezepte unter www.schuerzentraegerin.de

