Diese Regeln gelten ab 1. Dezember

Schwetzingen.Die Stadt Schwetzingen hat eine Neufassung der vom Land Baden-Württemberg erlassenen Corona-Verordnung erhalten. Sie ist ab diesem Dienstag, 1. Dezember, gültig, teilt Oberbürgermeister Dr. René Pöltl mit.

Demnach sind Ansammlungen und private Veranstaltungen nur noch mit Angehörigen des eigenen Haushalts (dann mit unbeschränkter Personenanzahl) oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts und eines weiteren Haushalts sowie Verwandten in gerader Linie und (Ehe-/Lebens-)Partnern mit insgesamt nicht mehr als fünf Personen möglich. Kinder dieser Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht dazu. Treffen Personen aus zwei Haushalten zusammen, ist die absolute Obergrenze bei Personen über 14 Jahre insgesamt fünf.

Nur an Weihnachten (23. bis 27. Dezember) dürfen bis zu zehn Personen aus einer unbegrenzten Anzahl von Haushalten zusammenkommen. Auch hier werden noch Kinder bis einschließlich 14 Jahre aus diesen Haushalten hinzugezählt. An Silvester gilt die allgemeine Regel – maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten plus Kinder bis einschließlich 14 Jahre aus diesen beiden Haushalten. Es gibt an Silvester keine weitergehende Ausnahme, besagt die Verordnung.

Maske auf Parkplatz aufsetzen

Die Maskenpflicht gilt ab sofort nicht nur in allen geschlossenen Räumen, die für die Öffentlichkeit und den Publikumsverkehrs bestimmt sind, sondern auch im Warte- und Zugangsbereich von Einkaufszentren, Ladengeschäften und Märkten sowie auf diesen räumlich zugeordneten Parkflächen. Die Maske ist nunmehr etwa bereits auf dem Supermarktparkplatz tragen, wenn das Auto verlassen oder bestiegen wird. In Schwetzingen gilt weiter im innerstädtischen Bereich Maskenpflicht, darauf weisen entsprechende Schilder hin.

In Einzelhandelsgeschäften und Märkten gibt es Beschränkungen bei der Personenanzahl. Bei Verkaufsflächen kleiner als zehn Quadratmeter ist nur eine Person als Kunde zugelassen. Bei bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche und im Lebensmitteleinzelhandel wird eine Person pro zehn Quadratmeter toleriert. Bei mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche ist höchstens eine Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche zugelassen. Diese Personeneinschränkung muss vom Handel vorgenommen und sichergestellt werden, in der Praxis wird dies möglicherweise zu Warteschlangen vor den Geschäften führen, heißt es weiter.

„Erklärtes Ziel dieser weiteren Maßnahmen ist es, möglichst bis Jahresende die Anzahl der Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus deutlich zu senken. Hoffen wir, dass das klappt, es liegt vor allem auch an uns selbst“, so Oberbürgermeister Pöltl. kaba/zg

www.baden-wuerttemberg.de/.../faq-corona-verordnung/

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 30.11.2020