Diese Stimme weckt Tote auf

Eigentlich war es ein trauriger Abend in der Alten Wollfabrik. Jeder Song bei der „Tuesday Night live“ erinnerte an eine musikalische Legende, die nicht mehr unter uns ist. Ob Jimi Hendrix und Janis Joplin, die schon vor fast 38 Jahren gestorben sind. Oder David Bowie, George Michael, Amy Winehouse und Roger Cicero, die erst in jüngster Zeit die Lebensbühne verlassen haben.

Hendrix und Joplin gehören zum legendären „Club 27“ – jenen großen Künstlern, die nur 27 Jahre alt wurden. Dieser „Club 27“ hatte der Wollfabrik-Hausband „The News“ den Anstoß für ihr Motto der „Tuesday Night“ im März gegeben – erweitert um viele Musikgrößen, die 2016 oder 2017 abgetreten sind: Prince, Leonard Cohen oder Maurice White, der Gründer von Earth, Wind & Fire. Und zu diesem legendären Abend hatten „The News“ eine Sängerin eingeladen, deren Stimme Tote aufwecken könnte: Marion La Marché war allein das Eintrittsgeld wert. Dass sie Janis Joplin unvergleichlich gut kann, wusste man, auch wenn die Nummer „Half Moon“ weniger bekannt ist. Aber sie brillierte genauso mit George Michaels „Freedom“ oder mit ihrer spontanen Comedy-Einlage „Wenn die Els’ brettert“ und ihren herrlichen Kommentaren, wenn sie schwätzt, wie ihr der „Kurpälzer Schnawwel gewachse is“.

„Pinball Wizard“ von „The Who“ erinnerte im zweiten Teil an deren Drummer Keith Moon, gesungen von dem nach längerer Pause erstmals wieder bei der „Tuesday Night“ mit wirkenden Gitarristen und Sänger Florian Walter. Die regelmäßig auftauchenden Gäste Percussionistin Angela Frontera und Tastenkönig Michael Quast ergänzten diesmal die Kernbesetzung mit Marcel Millot (Schlagzeug), Sascha Neuhardt (Bass) sowie Kolinda Brozovic und Dominik Steegmüller (Gesang). Seine Premiere feierte Trompeter Steffen Mathes (bekannt von „Sweet Soul Music“), dessen Parts besonders die Soulnummern bereicherten.