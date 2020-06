Diese Verkostung soll stark und königlich werden

Bock und Bierkönigin – am Donnerstag, 4. Juni, lädt die Welde-Braumanufaktur zur nächsten digitalen Bierverkostung aus dem hauseigenen Brauhaus ein. Es ist der Startschuss eines neuen monatlichen Angebots. Auch Baden-Württembergs erste Bierkönigin Laetitia ist dabei zu Gast in Schwetzingen.

Diese digitale Bierverkostung verspricht stark und königlich zu werden. Denn diesmal präsentieren die Welde-Biersommeliers Max Spielmann und Malte Brusermann interessante Bockbiere aus Deutschland und Österreich. Zwischendurch erholen sich Zunge und Gaumen bei leichtem Pils und Bio-Kellerbier.

Die Juni-Verkostung ist der Auftakt zum regelmäßigen Angebot von Bierproben per Video aus dem Brauhaus. Jeden ersten Donnerstag im Monat soll zukünftig eine Onlineverkostung angeboten werden. Start ist und bleibt 19 Uhr auf Facebook und Youtube. Noch gibt es für die kommende Bierprobe passende Bierpakete zur Onlinebestellung oder Abholung – aber nur, solange der Vorrat reicht.

Erfolgreich und interessant

Was zu Beginn der Corona-Krise als virtuelles Notprogramm für Freunde der Braukunst und die Gäste des Welde-Brauhauses begann, hat sich als so erfolgreich und interessant herausgestellt, dass nun regelmäßig am ersten Donnerstag im Monat eine digitale Bierprobe angeboten werden soll.

Unter dem Motto „Durstiger Donnerstag“ stellen Spielmann und Brusermann Biere und Braumeister, Rohstoffe und Fachleute, Geschichte und Hintergrundinformationen vor. Diesmal ist erste Bierkönigin Laetitia zu Gast, die seit einem Jahr in Sachen ihres Lieblingsgetränks Bier im Land unterwegs ist. Die junge Frau aus Eggenstein bei Karlsruhe weiß genau, worauf es bei dem Gerstensaft ankommt. Auf royale Betrachtungen der Bockbiere aus Plankstadt, aus der Brauerei Sander aus Worms, dem Augsburger Brauhaus Riegele, Maisel & Friends aus Bayreuth und von der Privatbrauerei Trumer aus Obertrum bei Salzburg freuen sich die Welde-Biersommeliers.

Aus dem hohen Norden

Bockbiere kamen ursprünglich aus Einbeck, also aus dem hohen Norden. Im 16. Jahrhundert machte sich eine Fuhre mit Fässern des malzbetonten und recht starken Bieres per Kutsche auf den Weg ins ferne Bayern – wo aufgrund sprachlicher Entwicklungen aus dem Einbecker irgendwann ein Bock wurde.

Eine riesige, oft saisonal begrenzte Vielfalt entstand aus der gehaltvollen Bierspezialität, die zu Recht als Nahrungsmittel gilt. Solange der Vorrat reicht, sind für die Bierverkostung bis Donnerstag, 4. Juni, noch Bierpakete für 30 Euro erhältlich. zg

Info: Nächste Verkostung am Donnerstag, 4. Juni, 19 Uhr über Livestream auf www.facebook.com/weldebier oder www.youtube.com/user/Weldebier

