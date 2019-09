Diese zwei musikalischen Damen bitten zum Konzerttanz

Alexandra Netzold und Brigitte Becker sind Meister ihres Fachs. © Klaus Meyer

Zu einem Konzert mit den renommierten Musikerinnen Alexandra Netzold (Violoncello) und Brigitte Becker (Klavier) lädt die evangelische Kantorei in das Melanchthon-Haus am Sonntag, 22. September, um 18 Uhr ein. Auf dem Konzertprogramm stehen Werke der neuesten CD „Dances“ der Künstlerinnen mit schwungvollen Konzerttänzen unter anderem von Sergej Rachmaninoff, Enrique Granados, Peter Tschaikowsky und Manuel de Falla. Die CD wurde bereits im Rundfunk enthusiastisch gelobt und hat bereits viele Hörer begeistert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Alexandra Netzold fasziniert seit über zwei Jahrzehnten ihr Publikum auf nationalen und internationalen Konzertbühnen und gilt als eine ganz besonders engagierte Botschafterin der klassischen Musik. Das Magazin „Paris Actualités Musique“ würdigt sie mit „einem fantastischen Spiel mit musikalischem Feuer“ und zeigt sich höchst beeindruckt von „ihrem tiefgreifenden künstlerischen Ausdruck“. Ihre Ausbildung erhielt sie bei Professor Maria Kliegel in Köln und Michael Flaksman in Mannheim und schloss diese mit dem Konzertexamen ab. Zu ihren weiteren Lehrern gehörten Siegfried Palm, Karine Georgian, David Geringas, Daniil Shafran und Radu Aldulescu, in deren internationalen Meisterklassen sie weitere künstlerische Impulse erfuhr.

Internationale Auftritte

Netzold ist nationale und internationale Preisträgerin. Seither entfaltet sie eine internationale Konzerttätigkeit, die große Resonanz bei Publikum und Presse findet. Sie ist regelmäßig zu Gast bei internationalen Musikfestivals und Konzertreihen; es liegen zahlreiche prämierte CD- Einspielungen, Rundfunk- und Fernsehproduktionen vor. Auch als Jurorin nationaler und internationaler Musikwettbewerbe ist sie sehr gefragt und gibt seit dem Jahr 2000 regelmäßig Meisterkurse. Ihr sehr persönlicher Stil wurde geprägt durch die künstlerische Zusammenarbeit mit bedeutenden Musikern wie Mstislaw Rostropowitsch und dem Amadeus-Quartett. Alexandra Netzold spielt ein Violoncello von Hannibal Fagnola, Torino 1910.

Brigitte Becker erhielt ihre Ausbildung bei den Professoren Paul Dan, Michael Ponti, und Karl Kammerlander. In Meisterklassen für Liedinterpretation unter anderem bei Geoffrey Parsons und Daniel Ferro konnte sie weitere künstlerische Anregungen sammeln. Durch ihre rege Zusammenarbeit mit hochkarätigsten Instrumentalsolisten entstand eine umfangreiche Konzerttätigkeit, die sie durch ganz Deutschland und in das europäische Ausland führte. Rundfunk- und CD-Aufnahmen runden ihre künstlerischen Tätigkeiten ab. Sie unterrichtet an Musikschulen. zg

