Dieser Auftritt bereitet Ensemble und Zuhörern viel Freude

Einen Tag vor dem zweiten Advent spielte das Nachwuchsensemble des Musikverein Stadtkapelle Schwetzingen, die „Crazy Bläser Company“, im GRN Seniorenzentrum Schwetzingen. Nach dem Auftritt auf dem Heidelberger Zoo-Weihnachtsmarkt am vorausgegangenen Wochenende (wir berichteten) war dies der zweite, bei dem die Musiker die geprobten Weihnachtslieder vor Publikum zum Besten geben konnten, heißt es in einer Pressemeldung des Vereins.

Die Ensemble-Mitglieder freuten sich schon Tage vorher auf den Auftritt, so war es auch nicht verwunderlich, dass sie viel zu früh im Seniorenzentrum eintrafen. Nachdem das Schlagzeug und die Notenständer gerichtet waren, mussten sich die Musiker einen Moment gedulden, da noch nicht alle Senioren Platz gefunden hatten. Zum Erstaunen, aber auch zur Freude der Ensemble-Mitglieder kamen viel mehr Zuhörer als erwartet. Die große Anzahl führte bei dem einen oder anderen Bläser dann doch zu etwas Nervosität, die sich allerdings angesichts des freundlichen Publikums schnell wieder legte.

Dirigent spielt auf der Tuba mit

Knapp eine Stunde spielte die „Crazy Bläser Company“ klassische und moderne Weihnachtslieder. Dirigent Manuel Grund gab nicht nur den Takt an, sondern unterstützte das Ensemble zudem auf der Tuba. Die Freude und Begeisterung waren dem Publikum deutlich anzusehen. So wippte es mit den Füßen und sang bekannte Stücke mit. Zudem gab es nach jeder Darbietung einen kräftigen Applaus für die Akteure.

Die Mitarbeiter des Seniorenzentrums dankten den Musikern für den schönen Vormittag und wünschten sich als Zugabe „We wish you a Merry Christmas“. Danach packten die Mitglieder der „Crazy Bläser Company“ ihre Instrumente wieder ein, glücklich darüber, den Frauen und Männern eine Freude bereitet zu haben. Mit diesem Auftritt hat Sonja Hecker, die zweite Vorsitzende des Musikvereins genau das erreicht, was sie wollte: zum Jahresabschluss einen ganz besonderen Auftritt für Musiker und Zuhörer zu ermöglichen! hk

