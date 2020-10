Dieser Schritt geht zu weit

Ganz ehrlich, liebe Verantwortliche des Finanzministeriums des Landes, geht’s noch? Das ist meine Reaktion auf die Entscheidung, den Schlossgarten zu schließen. Zur Eindämmung des Virus gehen wir halt nicht mehr an die frische Luft, die sonst geradezu angepriesen wird, wenn es um die Gesundheit und Erholung geht. Und schon gar nicht in eine schöne Parkanlage, um dem Alltag in Zeiten von Reiseeinschränkungen und Begegnungsverboten etwas entfliehen zu können. Man könnte ja auf den breiten Wegen und dem weitläufigen Areal nicht nur einem Eichhörnchen begegnen, sondern möglicherweise an einem sonnigen Novembertag auch anderen Besuchern.

Es gibt sicherlich Maßnahmen wie Abstand halten, desinfizieren, Maske tragen und gute Belüftung in Räumen, die ich unterschreibe. Diese Maßnahmen haben gezeigt, dass sie durchaus funktionieren. Auch den Verzicht auf Menschenanhäufungen, große Familienfeiern oder private Partys sehe ich ein. Aber den Menschen eine Freiluftanlage für deren Freizeitausgleich zu nehmen, geht nun wirklich zu weit. Das ist ein falsches Signal – eine Bevormundung, die unter dem Deckmantel der Verantwortungspflicht versteckt wird.

An dieser Stelle hätte ich mir von den Staatlichen Schlössern und Gärten – vom Land – einen anderen Weg erwartet: nämlich das Vertrauen in die Menschen, in die Besucher der Anlagen, die über den Sommer hin mit Sicherheit stärker besucht waren als das in einem launigen November der Fall sein wird. Hinzu kommen die sehr guten Hygienemaßnahmen, die vor Ort getroffen wurden. Natürlich gibt es immer wieder schwarze Schafe. Mit denen muss man in allen Bereichen leben – genauso wie künftig mit dem Virus.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 31.10.2020