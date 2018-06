Dieser Stick kann Leben retten

Anzeige

Das Herz rast und stolpert. Der Betroffene merkt es meistens nicht. Beschwerden bleiben ebenfalls oft aus. Die Diagnose wird daher verspätet gestellt oder bleibt sogar ganz aus. Vorhofflimmern ist die am häufigsten vorkommende anhaltende Herzrhythmusstörung, die zu einem unregelmäßigen Blutfluss oder Blutgerinnseln führen kann. Unbehandelt kann das gefährliche Folgen haben.

Dagegen will das Arena-Vorhofflimmern-Projekt nun vorgehen. Es ist eine regionale Initiative der gemeinnützigen Stiftung für Herzinfarktforschung Ludwigshafen in Kooperation mit kardiologischen und neurologischen Kliniken, niedergelassenen Ärzten sowie Apotheken in der Rhein-Neckar-Region. Unterstützt wird das Projekt von der Deutschen Herzstiftung.

Was ist Vorhofflimmern? Vorhofflimmern ist die am häufigsten vorkommende anhaltende Herzrhythmusstörung. Das Herz gerät aus dem Takt. Die Vorhöfe schlagen schnell und unkontrolliert. Symptome sind ein unregelmäßiger Herzschlag und/oder Herzrasen. Weitere Symptome können sein: Schwindel. Kurzatmigkeit, Schwitzen, Schwäche, Engegefühl in der Brust. Zwei Drittel der Menschen haben allerdings keine Beschwerden bei Vorhofflimmern. Ein bis zwei Prozent der Bevölkerung ist betroffen. Mit dem Alter steigt die Häufigkeit an. Durch die gestörte Pump-Funktion des Herzens staut sich Blut in den Herzvorhöfen. Es kann zu einem Gerinnsel kommen, das ins Gehirn gelangt. Die Folge ist ein Schlaganfall. vas

Ziel ist es, durch Präventionsmaßnahmen über Vorhofflimmern aufzuklären und eine optimale Therapie zu unterstützen. „Mehr als zwei Millionen Menschen leben in der Metropolregion. Etwa 40 000 Menschen sind von Vorhoffllimmern betroffen und Personen über 65 Jahren sind besonders gefährdet“, erklärt der Medienbeauftragte von Arena, Sascha Spataru.