Dieser Typ ist „schwer verrückt“

Die bombastische Filmmusik von „Fluch der Karibik“ kündigt den „Freibeuter unter den Komikern“ an und schon trottet das Schwergewicht Markus Maria Profitlich in einer Zwangsjacke auf die Bühne in der Wollfabrik.

Spätestens jetzt weiß das Publikum, was es beim Soloprogramm von „Mensch Markus“ zu erwarten hat: „Die ganze Welt ist mittlerweile eine riesengroße Gummizelle und keiner hat den

