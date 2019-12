Diesmal mehr Lametta

Das Heidelberger und Orchester Theater gibt allen Weihnachtsmuffeln die Chance, dem Gabenstress zu entgehen und das perfekte Geschenk für die Liebsten zu besorgen: das Lametta-Abo.

Ob ein kleines oder großes Abo, ob insgesamt drei oder vier Vorstellungen – da kommt jeder auf seine Kosten. Es locken große Titel wie „Madama Butterfly“, Puccinis wohl berühmteste und tragischste Oper oder Agatha Christies Krimi-Klassiker „Mord im Orientexpress“, exklusiv in Heidelberg. Das Theater führt die Bühnenfassung als eines der ersten Theater in Deutschland auf, heißt es in einer Mitteilung des Theaters und Orchester Heidelberg.

Bis 24. Dezember erhältlich

Für alle Tanzbegeisterten steht Iván Pérez’ „Dimension“ auf dem Programm und betrachtet im zweiten Teil seiner Trilogie die Millennials aus der Perspektive des Individuums, das den Einklang mit der Realität sucht. Eine spannende Uraufführung und seine neueste Kreation.

Die begehrten Lametta-Abos sind noch exklusiv bis zum 24. Dezember dieses Jahres an der Theaterkasse in der Theaterstraße 10 in Heidelberg, Telefon 06221/5 82 00 00 oder per E-Mail an: abo@theater.heidelberg.de, Öffnungszeiten der Theaterkasse: Montag bis Samstag, 11 bis 18 Uhr. Das Lametta-Abo gibt es ab 36 Euro. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Abonnements. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.12.2019