Diesmal wird die Bühne gedreht

„Gestern ein schöner Sommertag und heute Weihnachtsmarkt“, sagte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl am Montag trefflich über die ungewöhnlich warmen Temperaturen in diesen Novembertagen, die noch gar nicht so richtig Lust auf Weihnachtsmarkt machen. Doch lang ist’s nicht mehr hin: Am Donnerstag, 29. November, startet in Schwetzingen das adventliche Treiben.

