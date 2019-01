Diesmal wird’s bizarr

Jana Kühnle agiert nicht nur als Schau-spielerin (hier eine Szene von „Laura und Lotte“), sondern singt auch. © Böhm/TaP

Liedermacher Jürgen Ferber lädt zum „Liederlichen Abend“ ins Theater am Puls (TaP). Diesmal bringt er am Freitag, 18. Januar, um 20 Uhr eine junge Kollegin mit, die in dem kleinen Schauspielhaus in der Marstallstraße 51 keine Unbekannte ist: Jana Kühnle aus Neunkirchen.

Kühnle hat bereits in mehreren Stücken mitgewirkt, unter anderem in „Hikikomori“, „Adam Schaf hat Angst“, „Laura und Lotte“ und „Hexenjagd“. Derzeit bereitet die 27-Jährige die Premiere (16.2.) ihres Solostücks „Kopfgespenster“ (16. Februar) im TaP vor (wir berichteten). Als Sängerin tritt sie seit 2013 mit eigenen Programmen auf und begleitet sich selbst auf der Gitarre oder dem Klavier. Ihre Lieder sind irgendwas zwischen verträumt und bizarr, manchmal aber auch einfach ganz nett oder verschroben, heißt es in einer Pressemitteilung. Am wohlsten fühlt sich Jana Kühnle auf der Bühne und wenn sie textet, musiziert oder malt. Sie freut sich sehr, wenn sie auf diese Weise mit anderen Menschen in Kontakt treten kann und sich Leute in ihren Liedern wiederfinden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.01.2019