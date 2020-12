Digital über Angebote informieren

Nachdem Infoveranstaltungen bis auf Weiteres an Schulen nicht durchführbar sind, reagierte die Ehrhart-Schott-Schule sehr schnell. Die stellte adäquate Infoveranstaltungen für die Schularten Technisches Gymnasium (TG), Berufskolleg und andere auf, die – wie es heute nahezu selbstverständlich geworden ist – online stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Den Tag der offenen Tür, der in der Vergangenheit stets im Januar beziehungsweise Februar unter dem Motto „Technik in Aktion“ stattfand, können diese digitalen Formate keineswegs ersetzen, war doch da der Name Programm und das Erleben von Hochtechnologie der besondere Reiz.

Da das Interesse an den Infoabenden kontinuierlich wuchs und die steigenden Schülerzahlen, insbesondere am Technischen Gymnasium, diesen Trend bestätigten, erachteten es die Verantwortlichen an der Ehrhart-Schott-Schule als notwendig, als kleinen Ersatz das Digitalformat anzubieten. In diesem Zusammenhang fanden bereits drei Infoveranstaltungen für das TG und das Berufskolleg statt. Weitere stehen noch aus. Die Anmeldung ist auf der Startseite der ESS unter www.esss.de mit einem eigens dafür eingerichteten Anmeldetool möglich. Die Konferenzplattform ist dann „MS Teams“, dass auf den Rechnern der Teilnehmer nicht installiert sein muss.

Lernende ausgerüstet

Die besondere Herausforderung, der Schulen seit dem Frühjahr ausgesetzt sind, hat insbesondere an der gewerblich-technischen Schule in Schwetzingen für einen Ausbau der ohnehin schon üppigen Digitalausstattung geführt.

Zu Schuljahresbeginn erhielten alle Schüler der Vollzeitklassen am TG, am Berufskolleg und Berufsfachschule ein iPad mit Stift. In der ersten Schulwoche erhielten sie umfangreiche Schulungen zum Gebrauch der Geräte, zur Organisation des Unterrichts damit sowie zu den an der ESS verwendeten didaktischen Softwarelösungen. Auch finden innerhalb des Kollegiums ständig schulinterne Fortbildungen, Auffrischungen sowie Erfahrungsaustausche statt.

Ein Umstieg auf Onlineunterricht ist demnach spontan möglich, jedoch ist jedem Beteiligten klar, dass dieser den Präsenzunterricht nicht vollständig ersetzen kann. mbü/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.12.2020