Digitale Impulse in der Adventszeit für Familien

Region.Normalerweise finden im Advent spannende Familiengottesdienste statt, es gibt besinnliche Angebote oder Kinder proben mit viel Spaß und Vorfreude für die Krippenfeiern, die am Heiligen Abend in der Kirche aufgeführt werden. In diesem Jahr sehen Advent und Weihnachten anders aus. Eine Stimmung wie sonst ist kaum möglich. Und doch kann der Glaube stimmungsvoll gefeiert werden: zuhause in und mit der Familie. Kirche im Kleinen.

Wie sich Familien mit den Themen Advent und Weihnachten auseinandersetzen, sich in dieser besonderen Zeit des Jahres mit Gott beschäftigen und sich auf die Ankunft Jesu vorbereiten können, hat ein Projektteam im Dekanat Wiesloch erarbeitet. Gemeindereferent Thorsten Gut (Hockenheim), Gemeindereferentin Isabel Hawranke (Schwetzingen), Pastoralreferent Gernot Hödl (Leimen-Nußloch-Sandhausen) und Pastoralreferentin Antje Kaminski (Letzenberg) haben Elemente für einen Familienweg „Gemeinsam durch die Advents- und Weihnachtszeit“ zusammengestellt.

„Wir wollen Familien unterstützen! Denn Advent und Weihnachten können trotz Corona-Einschränkungen von der Freude auf und über die Geburt Jesu geprägt sein“, ist sich die Projektgruppe einig. Und sie verweist dabei auf Erfahrungen aus dem Frühjahr und Sommer: Bereits da haben Familien trotz Lockdown im kleinen Kreis ihren Glauben lebendig werden lassen.

Fuchs „Chayim“ als Begleiter

Alle Angebote sind unter www.kath-dekanat-wiesloch.de/familien abrufbar. Seit dem ersten Advent erwartet die Besucher dort zum Beispiel ein sympathischer Wegbegleiter: der Fuchs „Chayim“. Vorlagen für Hausgottesdienste zu den Adventssonntagen und Weihnachten leiten den Familien für die Feiern zuhause an. Es gibt zudem einen digitalen Adventskalender, an dem Türchen geöffnet werden können – mit guten Gedanken für Klein und Groß. Impulse und Ideen für kreatives Gestalten runden das Angebot ab. Mehr sei nicht verraten, denn zum Advent gehören schließlich auch kleine Überraschungen. mch

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.12.2020