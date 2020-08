Diskussion ausweiten

Zusammenhalt. Ein großes Wort. Als Mitte März die Corona-Pandemie zum Lockdown führte, habe ich dieses Wort in wirklich gelebter Form in der Gesellschaft wahrgenommen. Menschen haben einander geholfen, für ältere Nachbarn beziehungsweise Betroffene der so genannten Risikogruppen wurden wie selbstverständlich Besorgungen gemacht. Bürger achteten aufeinander, nahmen Rücksicht. Mehr als zuvor und auch mehr als jetzt, so mein Eindruck.

Wenn ich nun die Gedanken von Teilnehmern des Volkshochschulprojekts „Was hält unsere Gesellschaft zusammen?“ lese und höre, dann macht mich das nachdenklich und ehrlich gesagt auch traurig. „Respekt.“ Dieser starke Begriff kommt immer wieder dabei vor. Und er ist für mein Dafürhalten ein Schlüsselwort in unserer Gesellschaft. Respekt voreinander und im Miteinander haben – warum ist das nur so schwierig?

Weil wir Zusammenhalt, weil wir Respekt, lernen müssen. Und zwar von klein auf immer und immer wieder. Bis ins Alter. Die von der Volkshochschule angeregte Diskussion über den gesellschaftlichen Zusammenhalt gehört für mich ausgeweitet und zusätzlich zu bereits bestehenden Aktionen zu dieser Thematik als fester Bestandteil in allen Kindergärten, Grundschulen und weiterführende Schulen. Friede, Liebe und Respekt für den Menschen – und nicht nur für ihn: für alle Lebewesen, die Tier- und Pflanzenwelt, für Gegenständliches, genauso für Meinungen und Standpunkte. Ja, das würde ich mir wünschen – verbunden mit der Hoffnung, dass das gesellschaftliche Miteinander so zu einem gesunden und toleranten Zusammenhalt wächst.

